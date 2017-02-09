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Значение имени Любовь

Любовь Толкалина. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Имя Любовь имеет древнеславянские корни. Оно говорит само за себя – независимо от возраста женщина с таким именем притягивает к себе людей, вызывая у них теплые чувства.
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Люба отмечает свои именины один раз в году – 30 сентября (17 сентября по старому стилю). По легенде, в этот день в 137 году в Риме святая девятилетняя мученица Любовь и ее старшие сестры Вера и Надежда одна за другой были обезглавлены на глазах у матери Софии. На третий день после смерти дочерей она скончалась от скорби на их могиле.

На Руси с давних времен в этот день принято было праздновать Всесветные бабьи именины – всесветский бабий праздник, или девичий праздник. В селах чествовали именинниц и угощали их пирогами.

Любовь Орлова. Фото: GLOBAL LOOK press

В этот день женщины не работали, возбранялись даже хлопоты по хозяйству. У женского дня было еще одно название – Бабья выть. В этот день женщины могли поплакаться на собственную жизнь, а также на судьбу родных и близких. Облегчив душу, женщины могли приниматься за домашнюю работу со спокойным сердцем, а в семье снова наступали гармония и покой.

Праздничная традиция сохранилась до сих пор. В самом конце первого месяца осени женщины в России собираются на посиделки с подружками.

Маленькая Любовь полностью соответствует своему имени. Мало кто способен пройти мимо, не улыбнувшись этой очаровательной девочке или не заговорив с ней. Люба растет в дружелюбной, доброжелательной атмосфере. Чтобы расположить к себе окружающих, ей даже не приходится прилагать дополнительных усилий – достаточно просто начать разговор.

Любовь Германова. Фото: кадр из фильма "Сломанные судьбы"

Любочка ценит чистоту и уют, она охотно помогает маме и бабушке поддерживать порядок в доме. У этой девочки рано могут проявляться артистические и музыкальные способности. Хорошо, если родители с малых лет помогут им развиться – если Любе с детства ей привить какие-то интересы, верность им она сохранит на всю жизнь.

Знаменитая оперная певица Любовь Казарновская с триумфом выступала на подмостках лучших театров мира. Яркая внешность и великолепный вокал сочетаются в ней с силой характера, потрясающим чувством юмора и очаровательной непосредственностью.

Любовь Казарновская. Фото: GLOBAL LOOK press\Natalya Loginova

Не удивительно, что Казарновская стала незаменимой участницей  шоу "Точь-в-точь" на Первом канале. Она является бессменным членом жюри на протяжении всех сезонов телепроекта. 

В школе девочка с таким именем старается, чтобы ее заметили. Она подчеркнуто аккуратно и нарядно одета. Люба раньше, чем ее ровесницы, пробует макияж и взрослую прическу.

А вот учится Любаша средне. Ей бывает сложно сосредоточиться при выполнении домашних заданий. Девочку выручает хорошая память – отвечая у доски, она легко может повторить все, что услышала от учителя. Плохие оценки Любочку совсем не беспокоят: она уверена, что во взрослой жизни эти предметы ей не пригодятся.

Любовь Тихомирова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Несмотря на внешнюю застенчивость, это неординарная сильная личность. Она любит показать себя – в деле, в разговоре, в споре.

С одной стороны, Любовь покладистая, компанейская особа. Но если кто-то-то задел личные интересы Любы, она может вспылить и пойти на конфликт.

     

Эмоциональная обладательница этого имени может не только выйти из себя в споре, но и потерять разум от любви. Увы, в делах сердечных Любе не слишком везет. Она однолюбка, не способна экономить чувства и "любить в меру". Обладательница этого имени готова отдать всю себя избраннику, даже если он не слишком этого заслуживает.

Несмотря на то, что актриса Любовь Толкалина и ее муж, режиссер Егор Кончаловский недавно объявили о своем расставании, бывшие супруги сохранили между собой теплые отношения. В интервью изданию Dni.Ru Толкалина призналась, что на самом деле они с Егором расстались давно. "Мы дружим уже семь лет – понимаю, для всех это неожиданная новость. Но недавно мы перестали жить вместе, и я решила объявить об этом".

Любовь Толкалина. Фото: GLOBAL LOOK press\Vladimir Lukjanov

Крах в семейной жизни после 20 лет брака не помешал Толкалиной в день рождения бывшего мужа написать ему трогательное поздравление в Instagram. "Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы, и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!" – призналась актриса.

Любочка очень миловидна и обаятельна. Но за ее внешней открытостью кроется довольно эгоистичная личность: собственные интересы для Любы превыше всего. Того, кто задел ее честолюбие и помешал ее планам, она не простит.

Люба нуждается в обществе людей, среди которых она сможет блистать. Эта игривая и кокетливая женщина очень сексуальна, у нее всегда много поклонников, и она знает силу своего обаяния. Исподволь и незаметно Любовь склоняет окружающих на свою сторону, чтобы со временем заставить их служить ей. Мужчины теряют из-за нее голову, разрушают свою семью и жертвуют карьерой.

Такая женщина не боится упорной, кропотливой работы. Она с одинаковым успехом может быть косметологом, архивистом, библиотекарем, фармацевтом, бухгалтером, учителем, врачом. Любовь способна успешно руководить людьми и даже возглавить  компанию. При этом в ней сочетаются деловая хватка и стремление реализовать себя в творчестве. Среди обладательниц этого имени немало выдающихся актрис и певиц.

Личная жизнь выдающейся актрисы Любови Полищук складывалась непросто. Некоторые эпизоды из ее жизни напоминали сюжетные повороты мыльных опер.

Любовь Полищук. Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Myshkin

С первым мужем Полищук разошлась рано. Причиной развода стала мужская ревность. По слухам, за артисткой тогда приударил начальник студии эстрадного искусства. Нашлись "доброжелатели", которые немедленно доложили обо всем супругу Любы.

Спустя много лет после развода уже известная к тому времени на всю страну актриса приехала в родной Омск. Внезапно ей позвонила приятельница и позвала на похороны коллеги, работавшего с ней в одном театре. Когда Любовь Полищук с цветами в руках подошла к гробу, она увидела лежащего в нем бывшего мужа, отца ее сына...

Семейная жизнь Любови редко бывает безоблачной. Эта девушка грезит об идеальной любви, но порой изменяет сама себе, поступаясь своими идеалами ради внешнего благополучия. Возможно, по этой причине ее первый брак может не сложиться. Однако такая очаровательная и обаятельная женщина недолго остается в одиночестве.

В отношениях со своим избранником Люба проявляет терпение и покладистость. К детям она относится спокойно и ровно, но довольно строго.

Любовь Успенская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Любовь не может похвастаться слишком крепким здоровьем, зачастую у обладательницы этого имени с рождения слабые бронхи. Кроме того, ей следует уделять особое внимание печени.

Также Любе рекомендуется очень осторожно употреблять в пищу апельсины и шоколад, которые могут стать причиной аллергии. С возрастом у Любови бывают проблемы со зрением – частые болезни в детстве к старости могут дать осложнения на глаза.

Любовь Соколова. Фото: GLOBAL LOOK press\Ekaterina Tsvetkova

По мнению астрологов, благоприятен союз Любови с Александром, Владимиром, Константином, Николаем, Романом, Сергеем, Федором. Сложности в отношениях вероятны с Валентином, Василием, Иосифом, Львом, Святославом.

9 февраля 2017, 13:54

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