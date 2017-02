Официант довел Клинтона до слез

Инцидент произошел в ресторане морской кухни Sea Fire Grill в Нью-Йорке, куда Билл Клинтон и его жена Хиллари пришли пообедать. Один из официантов, 32-летний албанский иммигрант, подошел к столику экс-президента и упал перед ним на колени, пишет TMZ.

Он заявил, что обязан бывшему американскому лидеру жизнью. Благодаря внешней политике Клинтона в 1999 году он вместе с родственниками смог покинуть Косово, пояснил официант.

Албанец сообщил, что во время военного конфликта его отца и других членов семьи пытали. Именно усилия США в ходе операции НАТО против Югославии привели к миру, уверен он.

Экс-президента растрогали эти признания – он прослезился и пожал официанту руку. Как отмечает издание, сотрудник ресторана не захотел называть свое имя.

Bill Clinton Moved to Tears by Albanian Immigrant ... You Saved My Life https://t.co/wpO3TB7Eg1