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Общество

Официант довел Клинтона до слез

Билл Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press\Trevor Gass
Официант ресторана в Нью-Йорке до слез растрогал Билла Клинтона. Мужчина упал на колени перед экс-президентом США и заявил, что благодаря ему остался жив.
прочитано 1915 раз

Инцидент произошел в ресторане морской кухни Sea Fire Grill в Нью-Йорке, куда Билл Клинтон и его жена Хиллари пришли пообедать. Один из официантов, 32-летний албанский иммигрант, подошел к столику экс-президента и упал перед ним на колени, пишет TMZ. 

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Он заявил, что обязан бывшему американскому лидеру жизнью. Благодаря внешней политике Клинтона в 1999 году он вместе с родственниками смог покинуть Косово, пояснил официант.

Албанец сообщил, что во время военного конфликта его отца и других членов семьи пытали. Именно усилия США в ходе операции НАТО против Югославии привели к миру, уверен он.

Экс-президента растрогали эти признания – он прослезился и пожал официанту руку. Как отмечает издание, сотрудник ресторана не захотел называть свое имя. 

Напомним, что военный конфликт в Косово вспыхнул в феврале 1998 года между требовавшими независимости албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославия. Это привело к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. В марте 1999 года в ситуацию вмешалось НАТО, начавшее бомбардировки Югославии. 

Автор: Светлана Сидорчук20 февраля 2017, 08:41

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