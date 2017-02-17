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Значение имени Надежда

Надежда Грановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В самом имени Надежда заключена мощнейшая сила. Это мудрая, решительная и яркая личность.
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Имя Надежда имеет греческие корни. Оно является буквальным переводом греческого имени Элпис. Его древнерусская форма – Надежа – помогла этому имени прижиться и укрепиться среди людей.

Вера, надежда, любовь – три главных добродетели в христианстве. В России особо почитаются жившие во II веке три мученицы с созвучными им именами.

Надежда Аллилуева. Фото: wikipedia.org

Девушке по имени Надежда присущи основательность и серьезность суждений. Она прекрасно осознает, к чему стремится, и сделает все от нее зависящее, чтобы добиться цели.

Надежда Бабкина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Маленькая Надя отличается от других детей. Пока сверстники проводят время за играми и забавами, Надя интересуется чтением. С ранних лет она понимает, как важны книги для ее будущего.

При этом девочку с таким именем нельзя назвать тихоней. Это не серая мышка, стремящаяся быть незаметной. Надежда не отсиживается в сторонке, не лезет за словом в карман и всегда готова дать отпор обидчику.

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/ ZUMA Press

У Нади бурный нрав и взрывной темперамент, но она предпочитает скрывать свои эмоции, не вынося их напоказ. При этом она бывает чрезмерно упряма.

Такая девочка зачастую музыкально одарена. С ранних лет она старается подражать всем звукам, любит копировать окружающих. Надя прекрасно поет и танцует, любит шумные игры и веселые забавы.

Известная певица и телеведущая, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская с детства проявляла интерес к музыке. Будущая звезда уже в шесть лет всерьез увлеклась музыкой и танцами.

Чтобы не пропустить показ какой-нибудь интересной музыкальной передачи, маленькая Надя ставила галочки в газете с телепрограммой. Когда Грановской исполнилось 11 лет, она записалась в танцевальный кружок.

Надежда Грановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova

Мальчики начали обращать внимание на симпатичную девочку уже в начальной школе. Это были как ее ровесники, так и ребята более старшего возраста.

Чаще всего они выражали симпатии самым проверенным способом – подшучивали над темноволосой красоткой и дергали ее за длинную косу. Однако Надя не оставалась в долгу и часто ввязывалась в драку.

В юном возрасте Грановская была очень влюбчивой, однако объектом ее внимания становились лишь известные личности. При этом Надя часто меняла кумиров.

Сначала девушка "фанатела" от Владимира Ленина. Она обклеивала стены комнаты фотографиями основателя СССР и даже устраивала импровизированную октябрьскую демонстрацию.

Затем приоритеты будущей звезды кардинально переменились. Юная Надя стала поклонницей американского певца Майкла Джексона. Благодаря поп-королю, она поняла, что танцы и музыка – ее призвание. Именно тогда Надя окончательно решила связать свою дальнейшую жизнь с танцами, начав тренироваться по шесть часов в день.

В школе Надежда проявляет терпение, настойчивость и трудолюбие. Она стремится быть первой среди сверстников во всем – в учебе, рукоделии, спорте. Любому занятию она отдается со всей душой, проделывает все охотно, радостно и легко. 

После школы Надя стремится поскорее начать самостоятельную жизнь. Она легко покидает зону комфорта – например, может поступить в вуз в другом городе, переехав туда. 

Надежда Кадышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Rodionov 

Девушку с таким именем нельзя назвать прирожденной домохозяйкой. Она выбирает современные, мобильные профессии, связанные с современными технологиями и путешествиями – такие, как туризм, маркетинг, реклама, журналистика.

Надя очень артистична. По этой причине ее профессиональный выбор может быть связан с творчеством – театром и кино.

Надежда Михалкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Обладательница имени Надежда очень независима. Свобода для нее не просто слово, а смысл всей жизни.

Такая девушка ярко выраженная индивидуалистка и авторитарная личность. Она не выносит ограничений, поэтому часто имеет репутацию надменной особы. Действительно, Надя порой может быть слишком гордой, иногда даже эгоистичной.

Надежда Крупская. Фото: wikimedia.org

В делах сердечных Надежда предпочитает играть главную роль. Образ романтичной особы ей абсолютно не подходит. 

Надя не способна полюбить с первого взгляда. Такая девушка имеет более практичный взгляд на отношения. Она ждет встречи с мужчиной, который будет ее боготворить. При этом Надя очень требовательна и ревнива, но ее верность супругу под сомнение не ставится.

Надежда Чепрага. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

Астрологи предупреждают: удачнее всего сложится брак Надежды с Александром, Афанасием, Григорием, Демьяном, Захаром, Игорем, Владимиром, Константином, Давидом, Николаем,  Яковом. Неудачными могут быть отношения с Алексеем, Виталием, Геннадием, Эдуардом, Прохором, Борисом, Максимом и Сергеем. 

 

17 февраля 2017, 12:49

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