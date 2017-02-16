Значение имени Роман

Побег Вороненкова и Максаковой ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2 Здоровье

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Четверг 16 февраля
Лента новостей
13:42
Корова в автобусе насмешила соцсети
13:33
Кристина Орбакайте лишилась сыновей
13:29
ДТП во Владивостоке устроила сотрудница океанариума
13:28
Шиловская поразила нарядом на красной дорожке
13:28
Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери
12:50
Призраки останутся в Москве только до мая
12:46
За что писатель Гришковец невзлюбил Москву
12:40
Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев
12:40
Музыканта "Сектора Газа" увезли в реанимацию
12:39
Пьяный американец с арматурой напал на москвича в подъезде
12:21
В Подмосковье пешеход попал под поезд и остался жив
12:03
Пенсионеру запретили перемещаться на самодельном самолете
11:56
Сбившая людей на зебре автоледи рассмеялась после ДТП
11:52
ЕС пытается раскачать ситуацию в России
11:48
Шойгу поставил главу Пентагона на место
11:46
У известных артистов похитили миллионы из московского банка
11:34
Поэтессу Полозкову могут лишить гражданства
11:30
Алексея Чумакова довели на съемках
11:30
Новая внешность Седоковой разочаровала мужчин
11:21
Хиллари Клинтон объявили угрозой для США
11:21
Актер Киану Ривз: Слишком поздно. Все кончено
11:20
В Подольске 55-летний мужчина надругался над восьмиклассницей
10:57
В московском метро объявлена угроза взрыва
10:56
Когда мужчины отправляют женщин в секс-утиль
10:47
В метро задержали пассажира с пистолетами и автоматами
10:28
В московском фитнес-клубе изнасиловали юную иностранку
10:17
Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли
10:16
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
10:11
Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном
09:59
Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала
09:42
На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"
09:39
Скорая нашла в квартире изрезанное тело москвича
09:29
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
09:19
Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть
09:14
Минимальную цену на водку хотят поднять
09:09
Россиянам вернут деньги за аренду жилья
09:04
Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку
08:59
Трое грабителей вынесли из офиса в Зеленограде 21,6 млн
08:38
Во Владивостоке автоледи сбила группу пешеходов на зебре (видео)
08:33
Разведка водит Трампа за нос из-за "дружбы с Путиным"
08:27
Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова
07:58
Экс-депутат Михеев объявлен в федеральный розыск
01:28
Зара сильно исхудала после травли
22:25
Госдума аккуратно подходит к изменению законов
21:58
В Краснодаре поймали возможного виновника крупного пожара
21:54
Найден трактат Черчилля об инопланетянах
21:33
Грабители с топорами напали на салон связи в Москве
21:30
Минобороны показало истребители Су-35С в деле (видео)
21:20
Трамп нашел замену сбежавшему советнику
20:59
Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
20:53
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
20:44
Мария Максакова в жизни и на сцене
20:25
Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета
20:15
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"
20:07
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта
20:05
Малинин в поиске после разлада в семье
19:56
Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации
19:48
В центре Москвы загорелась церковь
19:35
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
19:32
Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки
19:25
Врачи борются за жизнь больной раком певицы
19:16
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
18:56
Дональд Трамп сделал свою жену несчастной
18:56
Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"
18:44
В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира
18:29
Под Москвой заметили машину из кожи бизона (фото)
18:19
Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой
18:14
В московском метро случился коллапс
18:06
Раскрыт секрет похудения без диет
18:00
Вороненков: Нам хорошо в Киеве
17:55
Ударивший курильщицу уралец написал на нее заявление
17:37
Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена
17:35
Чем вызвана отставка Худилайнена
17:31
Девушки отшивают парней с Android
17:16
Звезда "Дома-2" Солнцев спровоцировал скандал
17:08
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
16:58
Садальский отреагировал на грубость Максаковой
16:55
Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть
16:55
В Москве мужчина упал в 30-метровый котлован
16:38
Российская модель высказалась о рукоприкладстве мужа
16:32
На МКАД произошла массовая авария
16:27
Изъятым из семей детям бесплатно помогут юристы
16:23
Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
16:23
Сколько заработали топ-менеджеры "Роснефти"
16:16
Заблудившиеся пилоты посадили военный вертолет на трассу (видео)
16:14
Вороненкову и Максаковой досталось за роскошную свадьбу
16:11
В Зеленограде мужчина подстрелил дочь из пистолета
15:53
Ученые: Женатые люди здоровее холостых
15:51
Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым
15:49
В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу
15:49
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
15:46
Экс-министр обороны Финляндии снялся в гей-фотосессии
15:43
"ЕР" против торжества анархии на выборах
15:32
В московском колледже ищут бомбу
15:28
Ваенга привела в восторг своим видом в купальнике
15:26
В Пскове убийца записал на телефон свое преступление
15:26
В России создадут целевой капитал на борьбу с детским раком
15:21
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович
15:21
Врачи и пациенты выступили против запрета гомеопатии
15:16
В центре Москвы пенсионерке пробило голову снежной глыбой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малинин в поиске после разлада в семье
Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца
Белорусский журналист показал реальную жизнь Пакистана
На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки
НАТО натравило 60 кораблей на "Адмирала Кузнецова"
Подробности убийства бородатой Кончиты
Общество

Значение имени Роман

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/Ki Price
Имя Роман вот уже более 15 лет входит в топ-30 самых популярных имен России. За последний год внимание к нему несколько выросло, достигнув максимума в ноябре 2016 года.
прочитано 353 раза

Имя Роман древнеримского происхождения. Изначально название города Рим было дано от имен братьев Ромула и Рема. Роман – это вариант произношения Ромул. В переводе с латинского слово "романус" означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Маленький Рома очень обаятельный ребенок. Мама и бабушка обожают своего славного малыша. Роману при этом не нравится выглядеть "маменькиным сынком". По этой причине, едва повзрослев, при посторонних он держится в родными нарочито резко и даже грубо.

Роман Мадянов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Ромочка на редкость подвижный мальчик. Терпеливость не его конек, он стремится получить все сразу. Мысли у Ромы бегут впереди его возможностей, поэтому он постоянно отвлекается, быстро переключает свое внимание. Родителям придется с этим смириться – слишком строгое воспитание и жесткие рамки лишь вынудят Романа изобретательнее скрывать свои промахи.

Рома Зверь. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В школе у Романа зачастую также возникают проблемы. Невыученные уроки, потасовки со сверстниками, разбитые стекла, прогулы – неприятности сыпятся на мальчика едва ли не каждый день. Однако родителям Ромы не стоит стараться сделать из него прилежного ученика, дабы не мешать сыну проявлять свое "я". 

Рома изображает из себя эдакого крутого парня. Ему нравятся жесткие виды спорта: борьба, каратэ, бокс. Родителям не следует поощрять эти увлечения – у их отпрыска и так сильная воля и склонность к риску.

Роман Павлюченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

Кроме того, Роман не чужд жестокости. Он никогда не забывает нанесенных ему обид. Рома испытывает внутреннее удовлетворение, узнав о несчастьях, обрушившихся на его обидчиков.

У такого человека отличная память, он мгновенно схватывает все на лету. Несмотря на то, что Роман любит все новое, ему бывает трудно доводить начатое дело до конца. Его все время что-то отвлекает – то болезни, то новые увлечения.

Роман Костомаров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Обладатель этого имени каждый раз с пылом бросается на реализацию очередной грандиозной затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Если же Роману это удается, результат будет поистине впечатляющим.

Известный российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович совсем маленьким ребенком остался сиротой. Мама ушла из жизни, когда Роману был год, а в четыре года он лишился и отца – Абрамович-старший погиб из-за аварии на стройке. Мальчика взяли на воспитание родственники.

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst

Несмотря на прекрасные организаторские способности, молодой человек так и не закончил вуз. Зато в конце 80-х Абрамович взялся за малый бизнес – сначала занялся производством, затем перешел на торговые и посреднические операции, а позже переключился на нефть. По слухам, тесное общение с Борисом Березовским и семьей Бориса Ельцина помогло молодому бизнесмену заполучить нефтяную компанию "Сибнефть".

В 2003 году Роман Абрамович купил за 140 миллионов фунтов стерлингов английский футбольный клуб "Челси". Эта громкое приобретение сделало удачливого предпринимателя самой популярной российской знаменитостью.

А еще через два года Абрамович провел свою главную сделку – за 13,1 миллиардов долларов продал 75,7% акций "Сибнефти" "Газпрому". Благодаря этой сделке Абрамович установил рекорд, три года подряд оставаясь на вершине российского списка Forbes с состоянием около 20 миллиардов долларов.

С тех пор Абрамович живет в Великобритании. Бизнесмен приобрел дорогую лондонскую недвижимость, включая два особняка в престижном районе Белгравия.

Его новая яхта, 163,5-метровая Eclipse, стоит не менее 475 миллионов долларов. По оценкам экспертов, повседневные расходы российского миллиардера, помимо трат на футбол, сейчас должны составлять как минимум 60–70 миллионов долларов в год.

Мужчина с таким именем немного легкомысленный, слегка бесшабашный. Оказавшись в сложной ситуации, он не станет искать выход, а предпочтет пустить дело на самотек. Затем, махнув рукой на то, что не получилось, тут же примется за другое дело, абсолютно не сожалея об упущенных возможностях.

Обладатель имени Роман оптимист по натуре. Он остроумен и самолюбив. Такой мужчина во всем старается увидеть положительную сторону. На грустные же события в жизни он предпочитает смотреть с юмором.

Роман Виктюк. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Роман настоящий первопроходец, он обожает путешествия и приключения. А они буквально притягиваются к нему: даже будничный поход по магазинам может обернуться  для Ромы запоминающимся событием.

Роман превыше всего ценит свободу. Он способен на спонтанный поступок. Например, может внезапно переехать в другую страну, или же неожиданно для всех поменять свои прежние предпочтения.

Роман Рябцев. Фото: кадр youtube.com

Обладатель этого имени очень коммуникабельный человек, очень легко идет на контакт и быстро находит общие темы для разговора даже в совершенно новой и незнакомой компании. Он предпочитает профессии, связанные с общением с людьми.

Кроме того, у него ярко выраженные способности к искусству. Мужчин по имени Роман часто можно встретить среди актеров, режиссеров, менеджеров по продажам, рекламе.

Роман Карцев. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova

Рома веселый и щедрый человек. По такому парню девушки сходят с ума. Сам Роман чаще всего однолюб, сторонник семейных ценностей. Ему довольно трудно найти свою единственную половинку. Рома не женится до тех пор, пока не убедится, что его избранница готова полностью посвятить ему жизнь, раствориться в нем.

Встретив любимую, Роман бережет ее пуще глаза, надеясь что суженая поможет ему сохранить верность своим идеям и воплотить их в жизнь.

Роман Жуков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya 

По мнению астрологов,  для Романа удачным будет брак с Анной, Валентиной, Еленой, Клавдией, Любовью, Майей, Марией, Софьей. А вот отношения с Варварой, Зинаидой, Зоей, Маргаритой, Ниной складываются у обладателя этого имени непросто.

16 февраля 2017, 13:42

комментарии

Политика

Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
Чем вызвана отставка Худилайнена
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина

Шоу-бизнес

Солистки Serebro встречаются с бывшими возлюбленными
Кристина Орбакайте лишилась сыновей
Шиловская поразила нарядом на красной дорожке
Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Призраки останутся в Москве только до мая
За что писатель Гришковец невзлюбил Москву
Поэтессу Полозкову могут лишить гражданства
Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть
Гороскоп

Малинин в поиске после разлада в семье

Популярный певец начнет искать что-то новое в жизни
Общество

Максакова нагло врала о втором гражданстве

Сергей Неверов прокомментировал заявление экс-депутата Госдумы о наличии у нее немецкого гражданства
Шоу-бизнес

Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова

Известный певец рассказал о последствиях своего участия в скандальной передаче
Шоу-бизнес

Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку

В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей

Гороскоп

Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости

Фоторепортажи

Зара сильно исхудала после травли
Мария Максакова в жизни и на сцене
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович

Спорт

Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию

Регионы

Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru