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Общество

Значение имени Вера

Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Несмотря на существование созвучного греческого имени, имя Вера – исконно русское. Родственное ему латинское слово "верус" означает "вера", "верование", "истина".
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Вера, надежда, любовь – три главных добродетели в христианстве. Поэтому в России особо почитаются мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, жившие во II веке.

Именины Вера отмечает один раз в году – 30 сентября. Этот день называется всесветными бабьими именинами – с давних пор на Руси было принято устраивать женские посиделки, девичники, чаепития.

Вера Холодная. Фото: GLOBAL LOOK press

Эта спокойная рассудительная девочка поражает взрослых своих логическим умом. С самого раннего детства Вера проявляет практичность, а порой даже меркантильность.

Девочка с таким именем обожает копилки и коллекции мелких безделушек. Потерянная мамой булавка или бусинка зачастую впоследствии найдена среди игрушек Верочки.

Вера Воронкова. Кадр из сериала "Так не бывает"

Верочка всегда готова понянчить младших братика или сестричку. Среди ровесников друзей у нее мало, а близких подруг чаще всего вообще нет. 

В школе эта девочка учится хорошо. Вера практична и обладает хорошими организаторскими способностями. Она умеет трезво оценивать ситуацию, проявляя сообразительность.

Вера Васильева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Обладательница этого имени – правдивая и благосклонная личность. Вера умна и рассудительна, склонна к практичности. Она не теряет времени на фантазии, а стремится на деле реализовать свои цели.

Вера Сотникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova

Несмотря на добрый характер, Вера способна действовать жестко. Эта женщина очень ревнива и обидчива. Если Вера ушла от мужа по минутному порыву, она никогда к нему не вернется.

При всей внешней хрупкости у актрисы и режиссера Веры Глаголевой твердый и даже жесткий характер. Она относится к тем людям, которые не могут долго сидеть без дела. Коллеги знают: благодаря своему упорству Глаголева всегда добивается поставленных целей.

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Такую же твердость духа актриса демонстрирует и в личной жизни. Несмотря на то, что семейный союз с режиссером Родионом Нахапетовым распался, Глаголева нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа.

С бизнесменом-судостроителем Кириллом Шубским Глаголева счастлива уже много лет. Супруг очень любит их общую дочь Настю и прекрасно ладит с дочерьми Веры от первого брака.

В рабочем коллективе такая женщина ведет себя сдержанно. Благодаря своей вдумчивости, она не совершает ошибок, которые могли бы привести к конфликтам с коллегами.

Однако увлеченность работой обладательница этого имени демонстрирует редко. Чаще всего труд для Веры лишь средство заработка денег, а не смысл жизни.

Вера Алентова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

У Веры хорошо развиты музыкальные способности. Она легко обучается игре на самых разных музыкальных инструментах. Такой девушке прекрасно подойдут профессии биолога, инженера, учителя, скульптора или актрисы. 

В общении с мужчинами Вере необходимо постоянно чувствовать их ласку, доброту и душевное тепло. Не стоит ждать от нее проявлений страсти и бури эмоций: такая женщина создана для нежных и теплых отношений.

При этом для Веры важны финансовые блага. Ее невозможно заинтересовать пустыми обещаниями и не подкрепленными поступками фантазиями.

Известная актриса и певица Вера Брежнева является эталоном женственности и красоты для миллионов мужчин. Но такой она была не всегда. История успеха Веры Брежневой – это воплощение в жизнь сказки о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя. 

Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В школу будущая звезда ходила всегда в одной и той же одежде. При этом у Веры была весьма неприметная внешность. Эта серая мышка совершенно не выделялась на фоне ровесниц.

Однако артистизма юной Вере при этом было не занимать. Свои первые роли она блестяще исполнила в детском саду на утренниках. Несмотря на то, что у родителей будущей артистки не было возможности оплачивать ей занятия в творческих кружках и студиях, талантливая девочка всегда была в центре внимания окружающих.  

В школе Вера Брежнева продолжила развивать свой артистический талант. Девушка активно принимала участие во всех представлениях и концертах.

В июне 2002 года в Днепропетровск, где жила Вера Брежнева, приехала с концертом группа "ВИА Гра". Это событие стало судьбоносным для девушки. Во время исполнения песни "Попытка № 5" всех желающих спеть вместе с солистками группы пригласили из зала на сцену. Эффектную фигуру, ритмичные движения и хороший слух Брежневой заметил продюсер Дмитрий Костюк. С этого момента началось восхождение будущей звезды.

Вскоре фотографии Веры Брежневой украсили обложки глянцевых журналов. В этой ослепительной блондинке никто не смог бы узнать прежнего "гадкого утенка".

Состав "ВИА Гры" 2003 года журналисты и поклонники назвали "золотым". В феврале того же года в эфир вышла песня, а затем и клип "Не оставляй меня, любимый", на протяжении семи месяцев не покидавшие первые строчки хит-парадов.

И по сей день творческий союз Анны Седоковой, Надежды Грановской и Веры Брежневой считается самым плодотворным в истории группы. Согласно зрительскому голосованию, клип на песню "Не оставляй меня, любимый" признали лучшим за последнее десятилетие. 

Обладательница имени Вера редко выбирает спутника жизни среди сверстников – она предпочитает им мужчин постарше. Вера может не испытывать к своему избраннику пылких чувств, но всегда проявляет заботу о нем.

Брак Веры, как правило, складывается удачно. Будучи сторонницей пуританской морали, детей она воспитывает в строгости. В то же время Вера всю жизнь неосознанно ищет свой возвышенный идеал.

Вера Полозкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

С родственниками супруга у Веры складываются хорошие отношения. В частности, она прекрасно ладит со свекровью. При этом ей удается, не теряя достоинства, удовлетворять любые, даже самые невероятные претензии матери мужа.

Обладательницы этого имени чаще других бывают предрасположены к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Кроме того, зачастую у Веры  слабое сердце и нестабильная нервная система.

Астрологи предупреждают: удачный брак ждет Веру с Александром, Афанасием, Георгием, Демьяном, Ильей, Михаилом, Мстиславом, Петром, Федором, Яковом. А вот в отношениях с Алексеем, Анатолием, Евгением, Захаром, Павлом возможны проблемы.

14 февраля 2017, 18:15

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