Значение имени Вера

Несмотря на существование созвучного греческого имени, имя Вера – исконно русское. Родственное ему латинское слово "верус" означает "вера", "верование", "истина".

Вера, надежда, любовь – три главных добродетели в христианстве. Поэтому в России особо почитаются мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, жившие во II веке.

Именины Вера отмечает один раз в году – 30 сентября. Этот день называется всесветными бабьими именинами – с давних пор на Руси было принято устраивать женские посиделки, девичники, чаепития.

Эта спокойная рассудительная девочка поражает взрослых своих логическим умом. С самого раннего детства Вера проявляет практичность, а порой даже меркантильность.

Девочка с таким именем обожает копилки и коллекции мелких безделушек. Потерянная мамой булавка или бусинка зачастую впоследствии найдена среди игрушек Верочки.

Верочка всегда готова понянчить младших братика или сестричку. Среди ровесников друзей у нее мало, а близких подруг чаще всего вообще нет.

В школе эта девочка учится хорошо. Вера практична и обладает хорошими организаторскими способностями. Она умеет трезво оценивать ситуацию, проявляя сообразительность.

Обладательница этого имени – правдивая и благосклонная личность. Вера умна и рассудительна, склонна к практичности. Она не теряет времени на фантазии, а стремится на деле реализовать свои цели.

Несмотря на добрый характер, Вера способна действовать жестко. Эта женщина очень ревнива и обидчива. Если Вера ушла от мужа по минутному порыву, она никогда к нему не вернется.

При всей внешней хрупкости у актрисы и режиссера Веры Глаголевой твердый и даже жесткий характер. Она относится к тем людям, которые не могут долго сидеть без дела. Коллеги знают: благодаря своему упорству Глаголева всегда добивается поставленных целей.

Такую же твердость духа актриса демонстрирует и в личной жизни. Несмотря на то, что семейный союз с режиссером Родионом Нахапетовым распался, Глаголева нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа.

С бизнесменом-судостроителем Кириллом Шубским Глаголева счастлива уже много лет. Супруг очень любит их общую дочь Настю и прекрасно ладит с дочерьми Веры от первого брака.

С днём рождения, моя невероятная и неповторимая! Люблю тебя бесконечно!❤️#happybirthdaytomymom Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Янв 31 2017 в 3:49 PST

В рабочем коллективе такая женщина ведет себя сдержанно. Благодаря своей вдумчивости, она не совершает ошибок, которые могли бы привести к конфликтам с коллегами.

Однако увлеченность работой обладательница этого имени демонстрирует редко. Чаще всего труд для Веры лишь средство заработка денег, а не смысл жизни.

У Веры хорошо развиты музыкальные способности. Она легко обучается игре на самых разных музыкальных инструментах. Такой девушке прекрасно подойдут профессии биолога, инженера, учителя, скульптора или актрисы.



В общении с мужчинами Вере необходимо постоянно чувствовать их ласку, доброту и душевное тепло. Не стоит ждать от нее проявлений страсти и бури эмоций: такая женщина создана для нежных и теплых отношений.

При этом для Веры важны финансовые блага. Ее невозможно заинтересовать пустыми обещаниями и не подкрепленными поступками фантазиями.

Известная актриса и певица Вера Брежнева является эталоном женственности и красоты для миллионов мужчин. Но такой она была не всегда. История успеха Веры Брежневой – это воплощение в жизнь сказки о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя.

В школу будущая звезда ходила всегда в одной и той же одежде. При этом у Веры была весьма неприметная внешность. Эта серая мышка совершенно не выделялась на фоне ровесниц.

Однако артистизма юной Вере при этом было не занимать. Свои первые роли она блестяще исполнила в детском саду на утренниках. Несмотря на то, что у родителей будущей артистки не было возможности оплачивать ей занятия в творческих кружках и студиях, талантливая девочка всегда была в центре внимания окружающих.

В школе Вера Брежнева продолжила развивать свой артистический талант. Девушка активно принимала участие во всех представлениях и концертах.

В июне 2002 года в Днепропетровск, где жила Вера Брежнева, приехала с концертом группа "ВИА Гра". Это событие стало судьбоносным для девушки. Во время исполнения песни "Попытка № 5" всех желающих спеть вместе с солистками группы пригласили из зала на сцену. Эффектную фигуру, ритмичные движения и хороший слух Брежневой заметил продюсер Дмитрий Костюк. С этого момента началось восхождение будущей звезды.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Янв 28 2017 в 8:21 PST

Вскоре фотографии Веры Брежневой украсили обложки глянцевых журналов. В этой ослепительной блондинке никто не смог бы узнать прежнего "гадкого утенка".

Состав "ВИА Гры" 2003 года журналисты и поклонники назвали "золотым". В феврале того же года в эфир вышла песня, а затем и клип "Не оставляй меня, любимый", на протяжении семи месяцев не покидавшие первые строчки хит-парадов.

И по сей день творческий союз Анны Седоковой, Надежды Грановской и Веры Брежневой считается самым плодотворным в истории группы. Согласно зрительскому голосованию, клип на песню "Не оставляй меня, любимый" признали лучшим за последнее десятилетие.

Обладательница имени Вера редко выбирает спутника жизни среди сверстников – она предпочитает им мужчин постарше. Вера может не испытывать к своему избраннику пылких чувств, но всегда проявляет заботу о нем.

Брак Веры, как правило, складывается удачно. Будучи сторонницей пуританской морали, детей она воспитывает в строгости. В то же время Вера всю жизнь неосознанно ищет свой возвышенный идеал.



С родственниками супруга у Веры складываются хорошие отношения. В частности, она прекрасно ладит со свекровью. При этом ей удается, не теряя достоинства, удовлетворять любые, даже самые невероятные претензии матери мужа.

Обладательницы этого имени чаще других бывают предрасположены к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Кроме того, зачастую у Веры слабое сердце и нестабильная нервная система.

Астрологи предупреждают: удачный брак ждет Веру с Александром, Афанасием, Георгием, Демьяном, Ильей, Михаилом, Мстиславом, Петром, Федором, Яковом. А вот в отношениях с Алексеем, Анатолием, Евгением, Захаром, Павлом возможны проблемы.