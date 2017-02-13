Значение имени Станислав

Имя Станислав словно наполнено яркой, мерцающей энергетикой, которая соответствует чувствительной и творческой натуре его обладателя. Много столетий назад так звали краковского епископа, святого покровителя Польши.

Старинное славянское имя Станислав переводится с польского как "достославный", "славнейший", "заслуживший славу". Оно принадлежало многим польским королям.

Примечательно, что в православном календаре этого имени нет. А вот католическая церковь отмечает именины Станислава трижды в году: 11 апреля, 5 августа и 13 ноября.

В России имя Станислав, или Стас, давно стало привычным, однако так было не всегда. С принятием православия оно было постепенно забыто, и лишь после Октябрьской революции вернулось в общее употребление, снова став популярным.

Станислав – человек с непростым характером. Порой он проявляет несдержанность, упрямство, нервозность и вспыльчивость.

Еще в раннем детстве Стасик старается добиваться желаемого любой ценой – порой даже истерическими выпадами. Он бывает необъективным в оценке обстановки, а поняв, что ошибся, в неудачах винит обстоятельства и других людей.

Станислав отличается повышенной эмоциональностью, он остро реагирует на перемену настроения окружающих. Стас добр, но при этом дерзок, и это качество характера всю жизнь приносит ему неприятности.

Действуя слишком не сдержанно, он, как никто другой, легко может обидеть понравившуюся ему девушку. Прямолинейный Станислав часто идет на конфликт со сверстниками или сотрудниками правоохранительных органов.

Судьба Станислава во многом зависит не только от него самого, но и от людей из его близкого круга. Он способен достичь больших успехов в жизни, если научится признавать свои ошибки и усмирять свой взрывной характер.

Несмотря на то, известный актер театра и кино Станислав Садальский считает себя русским артистом, в его родословной причудливо переплелись самые разные корни – чувашские, еврейские, польские, украинские. Родители маленького Стасика были учителями: мама преподавала в школе географию, а отец вел уроки физкультуры.

Улыбаясь на сцене и с экранов телевизоров, Станислав Садальский хранит в сердце горькие события жизни. 10-летним мальчиком он остался без матери. Женщина скончалась после сильного удара по голове, нанесенного мужем. Овдовевшему мужчине дети казались не нужны. С отцом, отправившим Стаса и его младшего брата в интернат, артист с тех пор не виделся.

Для Станислава Садальского брат был самым родным человеком, но тот прожил всего 33 года. Сергей Садальский погиб в 1991 году, он похоронен в Петербурге.

До сих пор в его смерти актер корит себя. Он убежден, что мог предотвратить смерть близкого человека, если бы послушался страшного предсказания старушки в церкви.

По словам артиста, он стоял возле иконы, когда у него внезапно загорелся огнем лисий воротник. Рядом стоящая пожилая женщина вдруг сказала: "Я буду молиться за тебя в течение 40 дней, чтобы ты остался жив и здоров. Но все равно близкий тебе человек уйдет из жизни!"

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Сен 21 2016 в 9:47 PDT

Станислав не поверил словам старухи и в ответ только посмеялся. Через 40 дней после рокового предсказания Сергей Садальский погиб – автомобиль "Жигули", в котором он ехал, столкнулся с грузовиком.

"Возможно, что старуха просто переложила беду, предназначенную мне судьбой, на моего брата. И погибнуть на самом деле должен был не он, а я", – убежден актер.

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Янв 13 2017 в 5:49 PST

Обладатель этого имени чаще всего ярко выраженный холерик. Из-за резких перепадов настроения у него порой случаются эмоциональные срывы.

В общении Стас выдерживает дистанцию. Нужно заслужить его большое доверие, чтобы он раскрылся полностью. Станислав скрытен, не любит посвящать в личные дела и переживания даже самых близких людей. Однако он щедр и добр к людям, любит движение и веселые компании.

Такой мужчина от рождения обладает крепким здоровьем. Станислав чрезвычайно вынослив физически, однако ему следует беречь печень. Кроме того, Стас подвержен аллергиям.

Станислав словно смеется над жизненными трудностями. Со стороны может показаться, что он проявляет тем самым легкомыслие и не желает брать на себя ответственность. Однако это лишь видимость: Станислав прекрасно знает, чего хочет, а еще лучше – чего не хочет.

Это мужчина самолюбив. Он крайне настороженно относится ко всему, что касается его успеха и благополучия. На пути к собственному счастью он эгоистичен, готов идти по головам и растоптать все, что препятствует достижению его цели.





Несмотря на то, что Стас эгоистичная натура, он не скупец. Обладатель этого имени щедро готов делится всем, что имеет. Он способен удивить близких и друзей совершенно неожиданным для них подарком.



Станиславу не следует выбирать профессии, требующие беспрекословного подчинения начальству. Однако и коллективу, которым руководит Станислав, придется нелегко.

Такому шефу сложно угодить. Не все сотрудники смогут бесконечно подстраиваться под его меняющееся настроение и своеобразный, не всем понятный образ мыслей.

Станислав преуспевают во многих профессиях. Он достигает профессиональных успехов в медицине, педагогике, на инженерной работе.



Зачастую эти люди – творческие натуры. Эмоциональная неустойчивость и сложный характер компенсируются талантами Стаса в живописи, кинематографе и на актерском поприще. Среди мужчин с таким именем много прекрасных музыкантов, художников, поэтов.

В 2004 году в ту пору начинающий певец Стас Пьеха успешно прошел кастинг четвертого сезона "Фабрики звезд". Наследник знаменитой сценической династии попал на телешоу вместе с Домиником Джокером, Ириной Дубцовой, Тимати и Антоном Зацепиным.

Однако отношения с продюсером проекта, Игорем Крутым, у Стаса не заладились. С самого начала съемок Крутой не скрывал своей антипатии к молодому певцу.

Враждебное отношение "шефа" не помешало молодому артисту полностью раскрыть свой талант. На разных этапах телешоу Пьеха прекрасно исполнил все номера, выступив в гармоничных дуэтах со всеми артистами. Его голос неизменно приводил в восторг публику на отчетных концертах "Фабрики".

На "Мире" с @valeriya @prigozhin_iosif в желтых коридорах Кремля #мчс #пожарные #роднополисы #завтраэфир #сухихрукавов Фото опубликовано Станислав Пьеха (@wolfieha) Дек 23 2016 в 8:56 PST

В любовной сфере Станислав демонстрирует завидное постоянство. Сексуальная жизнь для него – неисчерпаемый источник радости. Женится Стас по любви, но в его выборе присутствует и некоторый расчет.

Стас ревнив, но в меру. В жены он выбирает мягкую, робкую и покладистую девушку. Со своенравной и властной женщиной ему сложно будет ужиться. Станислав любит детей. Отношения с родителями жены складываются, как правило, хорошо. В быту он бывает резок, но позднее всегда раскаивается.

По мнению астрологов, благоприятным будет брак Станислава с Валентиной, Вероникой, Галиной, Еленой, Ларисой, Оксаной, Раисой, Риммой, Юлией, Яной, Ярославой. Неудачные отношения могут сложиться с Алиной, Агатой, Анной, Екатериной, Елизаветой, Евгенией, Кристиной, Маргаритой, Мариной, Светланой, Софьей, Татьяной.