Зять Ельцина лишился работы

Замминистра транспорта России Валерий Окулов отправлен в отставку. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", – сказано в распоряжении.

По данным РИА Новости, Окулов перейдет на работу в Объединенную авиастроительную корпорации. Предположительно, он будет помощником главы ОАК Юрия Слюсаря.

Валерий Окулов, зять первого президента РФ Бориса Ельцина, был назначен замглавы минстранса в 2009 году. До до этого в течение 12 лет руководил "Аэрофлотом".