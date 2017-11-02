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Общество

Коленки журналистки довели главу Минобороны до отставки

Майкл Фэллон. Фото: GLOBAL LOOK press/Dinendra Haria
Справедливое возмездие настигло министра обороны Великобритании. Пятнадцать лет назад Майкл Фэллон потрогал за коленку симпатичную журналистку. Девушка тогда же пообещала незадачливому поклоннику "дать по лицу" – и вот теперь выполнила свою клятву.
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Долгих 15 лет понадобилось британскому политику Майклу Фэллону, чтобы осознать всю глубину своего морального падения. Он признал, что его поведение не соответствовало высоким стандартам – и подал в отставку по собственному желанию.

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Справедливости ради следует отметить, что о соблазнительных коленках Фэллону напомнили. На днях радиоведущая – в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express – Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем много лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Хотя имен и не называлось, вездесущему таблоиду Sun удалось установить личность преступника: им оказался сэр Фэллон.

"В последние дни появился ряд заявлений о действиях депутатов, в том числе некоторые, касающиеся моего поведения в прошлом. Многие из них были ложными, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким стандартам, которых мы требуем от вооруженных сил. Я взвесил свою позицию и поэтому ухожу в отставку с поста министра обороны. Для меня было честью возглавлять министерство на протяжении последних трех с половиной лет", – написал Фэллон в своем обращении.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй раскаяние члена кабмина пришлось по душе. Она поблагодарила Фэллона за усердную службу – но отставку, тем не менее, приняла. "Я ценю ту характерную серьезность, с которой вы взвесили вашу позицию, и, в частности, тот пример, который вы захотели подать несущим службу мужчинам и женщинам", – говорится в письме премьера.

Тереза Мэй уже распорядилась провести расследование в отношении других членов правительства. В их числе глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин, который когда-то домогался 31-летнюю Кейт Малтби. Преступление было совершено по той же схеме, что и в случае с Фэллоном: путем прикосновения к колену жертвы. А еще через год он послал сотруднице аналитического центра британских консерваторов текстовое сообщение неприличного содержания.

Всего же, по данным Би-би-си, в сексуальных домогательствах по отношению к сотрудникам аппарата британского парламента могут быть уличены около 40 депутатов и министров от Консервативной партии. Поветрие коснулось и их извечных соперников – лейбористов. Оппозиционеры тоже начали внутреннее расследование – проверяют возможную причастность своих членов к аналогичным скандалам.

В российской Госдуме считают, что причина отставки Майкла Фэллона все же серьезнее, чем чьи-то там коленки. "Происходит обновление и, конечно, переформатирование военно-политической ситуации и в Европе, и в целом в мире. Поэтому, видимо, они решили подобрать более грамотного специалиста", – заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Кстати, процесс по выявлению "не соответствующих высоким стандартам" мужчин давно идет в киноиндустрии. Под раздачу попали продюсер Харви Вайнштейн, режиссер Ларс фон Триер, актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман. Новые имена в столь модных сегодня секс-скандалах всплывут уже скоро.

Автор: Андрей Евлампиев2 ноября 2017, 13:02

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