Смазливая украинка рассказала о сексе на трибуне Рады
По словам девушки, стать парламентарием она хочет для того, чтобы заняться сексом с председателем Рады прямо на трибуне. "Сначала я хочу получить статус политика, затем статус народного депутата, а уже потом в статусе народного депутата устроить секс на трибуне с главой парламента", – заявила Коба.
При этом журналистка выразила надежду на то, что когда она станет депутатом, главой парламента будет уже не Андрей Парубий, а кто-то "молодой, сексуальный и красивый". Ролик с откровенным признанием на своей странице в Facebook разместил блогер Василий Крутчак.
Впрочем, ничего удивительного в желаниях молодой девушки нет. Верховная рада уже давно превратилась в одно большое шоу, которое периодически демонстрирует на потеху остальному миру всю комичность и нелепость нынешней украинской власти.
Так, в начале октября один из депутатов-националистов прямо во время заседания бросил дымовую шашку в зал. Позже выяснилось, что возмутителем спокойствия стал член партии "Свобода" Юрий Лавченко. Нардеп свою вину отрицатель не стал и сознался в содеянном. "Я считаю, что сделал правильно, потому что я сжег бы этот парламент", – признался он.
Но бросание дымовых шашок – не единственное, чем пытаются занять себя в стенах Рады украинские законодатели. С гораздо большим удовольствием они могут посоревноваться в искусстве кулачного боя, подправив физиономию друг друга. По статистике, больше всех получал "в табло" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Один из таких случаев произошел совсем недавно: драку начал сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. По всей видимости, его задела речь Ляшко, после чего депутат прервал выступление коллеги двумя ударами в голову.
Думается, что с такими активными депутатами секс прямо на парламентской трибуне – дело времени. Нужно ведь находить новые способы времяпрепровождения. Не законы же рассматривать, в самом деле.
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