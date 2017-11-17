Лопыреву дали десять лет

Генерал ФСО Геннадий Лопырев приговорен к десяти годам колонии строгого режима за взяточничество. Бывшему госслужащему нужно выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей, передает НТВ.ru.

Адвокат осужденного отметил, что Лопырева не лишили звания и наград. По данным следствия, генерал получал взятки от коммерческих структур за покровительство при заключении контрактов.