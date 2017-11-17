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Лопыреву дали десять лет

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Генерал ФСО Геннадий Лопырев приговорен к десяти годам колонии строгого режима за взяточничество. Бывшему госслужащему нужно выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей, передает НТВ.ru.

Адвокат осужденного отметил, что Лопырева не лишили звания и наград. По данным следствия, генерал получал взятки от коммерческих структур за покровительство при заключении контрактов.

 

Автор: Евгений Мышко17 ноября 2017, 10:47

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