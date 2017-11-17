"Мисс Израиль" и "мисс Ирак" угодили в скандал из-за фото

Адар Гандельсман и Сара Идан сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2017". Это не понравилось арабоязычным пользователям Сети.

Снимок был опубликован в микроблогах обеих участниц конкурса. Иракская участница подписала фото так: "Мира и любви от "мисс Ирак" и "мисс Израиль". В свою очередь Адар отметила, что Сара "просто потрясающая".

Get to know, this is Miss Iraq and she's amazing❤️ Публикация от Miss Universe Israel���� (@adar_gandelsman) Ноя 13 2017 в 4:47 PST

Снимок произвел на некоторых пользователей Сети эффект разорвавшейся бомбы. "Мало того, что она выставляет себя на продажу посредством таких фото, так она еще и поступает так подло. Дорога тебе в ад, дешевка!", "Позор тебе! Израиль продолжает убивать и вынуждать к бегству палестинцев!", "Эта фотография объединяет "мисс Очаг Оккупации" и "мисс Ирак". Сарой Идан фото сделано перед "Мисс Вселенная – 2017", финал которого состоится в Лас-Вегасе. И, как мы говорили египетской сестре, ты девушка легкого поведения", – прокомментировали фотографию арабоязычные пользователи.

صورة تجمع ملكة جمال كيان الاحتلال روتم رابي مع ملكة جمال العراق سارة عيدان والتي التقطت خلال مشاركتهما في مسابقة ملكة جمال الكون 2017 المقامة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية

وكما قلنا لاختها المصرية

انت عاهرة

اما روتم فهي مجرمة قاتلة اطفال#لا_للتطبيع#قروب_احرار_فلسطين pic.twitter.com/gweLYcHWwT — غبيش (@1F2Pa) 15 ноября 2017 г.

Вместе с тем положительных отзывов гораздо больше. Англоязычные пользователи оценили смелость и фото двух красоток. "Гордитесь тем, что вы опубликовали эту фотографию!", "Я горжусь вашими действиями!", "Хороший жест", "Мир начинается с дружбы", – отметили пользователи Instagram.