Ураган-убийца из Европы обрушится на Россию

Ураган "Ксавье", убивший семь европейцев, мчится в Россию. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, каким регионам следует опасаться разгула стихии.

"Шторм пройдет через наше Черноземье сегодня вечером (6 октября. – Здесь и далее прим. ред.) и в ночь на субботу (7 октября) и далее уже устремится на берега Средней Волги", – рассказал метеоролог.

В зоне риска окажутся Орловская, Белгородская, Воронежская, а также Брянская и Калужская области. В данных регионах скорость ветра может увеличиваться до 20 метров в секунду, передает телеканал "Звезда".

"В эпицентре самого сильного ветра окажется Курская область и непосредственно сам областной центр, местами может задувать до 20–25 метров в секунду", – отметил Тишковец.

В выходные эпицентр урагана сместится в Среднее Поволжье. Эхо "Ксавье" почувствуют на себе жители Саратовской и Самарской областей, а также Республики Татарстан. По предварительным данным, в этих регионах порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

При этом в Москве и области будет вполне комфортная погода. В ночь на субботу температура воздуха составит +5, +7 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +11. Такие показатели превышают климатическую норму, передает НСН.

Ураган "Ксавье" обрушился на Европу 5 октября. Основной удар стихии пришелся на Германию. Жертвами шторма стали семь человек.

