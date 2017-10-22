На Украине устроили праздник в честь убийства невесты Гиви
Для того, чтобы начать распространять новость об убийстве Анастасии Слободнюк, украинским СМИ понадобилось лишь соответствующее сообщение в Twitter. Автор новости не стал скрывать своего горячего одобрения произошедшего. "Гиви дождался свою зазнобу", – глумливо добавил он.
Отметим, Анастасия Слободнюк была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" как боец ополчения с позывным Белоснежка. По каким-то соображениям, там же ее назвали сожительницей Михаила Толстых. В том, что это информация соответствует действительности, существуют большие сомнения.
Тем не менее, по информации Life.ru, девушка проходила службу в батальоне "Спарта", однако покинула его расположение еще в 2015 году. О том, вступила ли она в ряды другого объединения или попыталась вернуться к мирной жизни, не сообщается. По предварительным данным, девушка была убита 19 октября.
Вечная память соратнице Гиви - Анастасии Слободянюк, позывной "Белоснежка", убитой украинским снайпером. pic.twitter.com/cMNtukaA15— ��Нефритовый���� (@zapvv) 22 октября 2017 г.
Ни сомнительный источник, ни отсутствие доказательств связи с командиром Гиви, ни даже тот факт, что снайпер ВСУ, возможно, застрелил девушку, которая уже не имеет никакого отношения к ополчению Донбасса, ни могли испортить праздник некоторым пользователям украинского сегмента Сети. Известие они встретили с настоящим восторгом.
Напомним, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых известный под позывным Гиви был убит в своем кабинете на территории базы "Сомали". В него выстрелили из реактивного огнемета "Шмель". Власти ДНР расценили эту атаку как теракт. На прощание с легендарным лидером ополчения пришли 55 тысяч человек.
Кара настигнет каждого: Прилепин знает поименно убийц легендарных "Гиви" и "Моторолы"https://t.co/zD9VyLAxcI pic.twitter.com/o5xp4rxi0v— Харьков новости (@harkovnews) 11 октября 2017 г.
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