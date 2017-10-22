На Украине устроили праздник в честь убийства невесты Гиви

Украинские СМИ сообщили о том, что под Донецком украинский снайпер застрелил 26-летнюю Анастасию Слободнюк. Утверждается, что она была невестой легендарного командира батальона ополчения "Сомали" Сихаила Толстых, известного под позывным Гиви.

Для того, чтобы начать распространять новость об убийстве Анастасии Слободнюк, украинским СМИ понадобилось лишь соответствующее сообщение в Twitter. Автор новости не стал скрывать своего горячего одобрения произошедшего. "Гиви дождался свою зазнобу", – глумливо добавил он.

Отметим, Анастасия Слободнюк была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец" как боец ополчения с позывным Белоснежка. По каким-то соображениям, там же ее назвали сожительницей Михаила Толстых. В том, что это информация соответствует действительности, существуют большие сомнения.

Тем не менее, по информации Life.ru, девушка проходила службу в батальоне "Спарта", однако покинула его расположение еще в 2015 году. О том, вступила ли она в ряды другого объединения или попыталась вернуться к мирной жизни, не сообщается. По предварительным данным, девушка была убита 19 октября.

Вечная память соратнице Гиви - Анастасии Слободянюк, позывной "Белоснежка", убитой украинским снайпером. pic.twitter.com/cMNtukaA15 — ��Нефритовый���� (@zapvv) 22 октября 2017 г.

Ни сомнительный источник, ни отсутствие доказательств связи с командиром Гиви, ни даже тот факт, что снайпер ВСУ, возможно, застрелил девушку, которая уже не имеет никакого отношения к ополчению Донбасса, ни могли испортить праздник некоторым пользователям украинского сегмента Сети. Известие они встретили с настоящим восторгом.

Напомним, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых известный под позывным Гиви был убит в своем кабинете на территории базы "Сомали". В него выстрелили из реактивного огнемета "Шмель". Власти ДНР расценили эту атаку как теракт. На прощание с легендарным лидером ополчения пришли 55 тысяч человек.