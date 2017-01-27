Значение имени Ирина

Звучное и красивое женское имя Ирина в переводе с древнегреческого означает "мир", покой". В нем гармонично сочетаются твердость, жизнерадостность, подвижность и целеустремленность.

Имя Ирина произошло от имени античной богини Эйрены. На Руси оно было широко распространено в средние века. В простонародье его очень часто произносили как Арина, а Ирина чаще употреблялось в дворянской среде.

Из глубины времен до нас дошли пословицы, связанные с этим именем: "Тетка Арина надвое говорила", "Три Арины в году живут: Арина – разрой берега, Арина-рассадница да Арина – журавлиный лет" Но самую большую популярность в России имя Ирина приобрело в советский период.

Фото опубликовано Ирина Слуцкая (@irina_sluslu) Дек 9 2016 в 9:29 PST

Ирочка растет послушным, жизнерадостным ребенком. Не по годам серьезная и самостоятельная девочка не доставляет хлопот взрослым ни дома, ни в детском саду. Маленькая Ира очень любит отца, она с удовольствием проводит с ним свободное время.



С ранних лет девочка с таким именем не ограничивает свое общение только компаниями подружек. Чаще всего ее больше привлекает общество мальчиков, где она порой даже становится лидером и заводилой.

В школе имя Ирина хорошо учится без особых усилий, часто бывает отличницей. У обладательницы этого имени множество талантов. Во всем, чем занимается, она добивается успехов.

Ира прекрасно рисует, шьет, вяжет. Любит посещать спортивные секции, но больше всего ей нравится плавание. Ирина не слишком сентиментальна. Например, лить слезы из-за страданий героев зарубежных сериалов она точно не будет – ей это кажется смешным.

Повзрослев, Ирина начинает уделять достаточно времени своей карьере. Это связано в первую очередь не с честолюбивыми мечтами, а с желанием укрепить свою самостоятельность и независимость.

Выдающаяся фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в раннем детстве не отличалась крепким здоровьем. Девочка 11 раз болела воспалением легких. После очередной болезни, чтобы как-то укрепить здоровье ребенка, родители Иры привели ее на каток.





Юная спортсменка оказалась не только талантливой, но и усердной. Вскоре она вошла в секцию фигуристов ЦСК, после чего началась ее блестящая карьера.

Однако спортивная судьба Ирины не была безоблачно легкой. Роднина не просто завоевывала для страны золотые медали – она становилась победителем в самых напряженных, порой экстремальных условиях.



С Партнером по ОИ 2014 в Сочи Фото опубликовано Роднина Ирина (@irina.rodnina) Окт 3 2016 в 10:17 PDT

В 1973 году на чемпионате мира в Чехословакии с Ириной произошел инцидент, вошедший в мировую историю фигурного катания. Во время произвольной программы Родниной и ее партнера Александра Зайцева из-за короткого замыкания в радиорубке отключилось звуковое сопровождение. Позже выяснилось, что замыкание было преднамеренно организовано чешским сотрудником, который хотел отомстить СССР за подавление Пражской весны в 1968-м.

Тренер советской спортивной пары Станислав Жук из-за бортика дал указание продолжать выступление. Ирина и Александр, не останавливаясь, блестяще откатали всю программу без музыки под непрерывные овации зрительного зала.



В 1980 году Роднина одержала третью в своей жизни олимпийскую победу. Церемония вручения медалей в американском Лэйк-Плэсиде особенно тронула зрителей как в зале, так и у экранов телевизоров. Причиной тому стали слезы советской спортсменки, которые она не смогла сдержать во время исполнения гимна СССР.

У мужчин женщины по имени Ирина пользуются большим успехом. Да и сами Ирочки любят мужскую компанию, красивое ухаживание, разговоры – впрочем, никогда не выходя за грани дозволенного. Ирина весьма влюбчива по своей природе, но головы при этом не теряет.

В мужья выбирает если не состоятельного, то перспективного мужчину. В браке Ира верная жена и хорошая мать, однако к лидерству в семье она не стремится, полностью полагаясь на супруга.

В 1998 году известная актриса, модель и телеведущая Ирина Безрукова – в те годы Ливанова, – познакомилась с молодым, но уже очень популярным актером Сергеем Безруковым. Это произошло во время съемок второй части фильма "Крестоносцы".

Между коллегами вспыхнул страстный роман. Отношения развивались стремительно, скрыть их было невозможно.

Позже Безруков признался: Ирина очаровала его тем, что относилась к нему как к обычному человеку, а не как к восходящей звезде театра и кино. Между тем по признанию самой актрисы, она попросту не была знакома с ролями Сергея.

В 2000 году, выйдя замуж за Сергея, Ирина поменяла фамилию уже известную зрителям фамилию Ливанова на новую – Безрукова. Актриса намного больше времени посвящала карьере мужа, нежели своей собственной. Она подстраивала свое расписание под график супруга, делала ему приятные сюрпризы. Ирина всегда с нетерпением ждала возвращения Сергея со съемок, а часто и сопровождала его в поездках.

Увы, рано или поздно даже самые добрые сказки заканчиваются. В 2015 году Ирина Безрукова объявила: их отношениям с Сергеем пришел конец. После развода она вернулась к творческой деятельности. Кроме того, Ирина совершенствует свой английский, а также ведет активную жизнь в соцсетях.

Фото опубликовано Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Янв 26 2017 в 4:38 PST

Хорошего вам настроения !!)) Иванушку)) вам в ленту ��#фотоархивириныбезруковой #ИринаБезрукова #ИванУргант Фото опубликовано Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Янв 24 2017 в 6:03 PST

Ирина всегда знает, чего хочет. Если она не выходит рано замуж, то может освоить сразу несколько профессий. Например, изучить иностранный язык или компьютерные приложения, заняться фотографией.

Ирина тяготеет к чисто женским специальностям, при этом выбирает себе профессию, которая требует общения с людьми. Например, она может быть врачом, учителем, продавцом, юристом, актрисой, психологом, дизайнером, модельером, парикмахером.

Обладательница этого имени обычно прекрасно осознает, чего она хочет от жизни. Из всех человеческих эмоций предпочтение Ирина отдает чувству юмора.



Обладательница имени Ирина может стать хорошим руководителем. Внутренняя уравновешенность, спокойная рассудительность и превосходное чувство юмора Иры позволяют ей легко находить общий язык как с начальством, так и с подчиненными.

Ирина прирожденный дипломат и психолог. Она умеет чувствовать настроение собеседника и зачастую ловко этим пользуется. Ира не станет повышать голос на своих сотрудников – это ей ни к чему. Общаясь со своими работниками чисто по-человечески, она добьется от них гораздо большего.

Это имя очень подходит для эмансипированной женщины, и это следует учитывать кандидатам на ее руку и сердце. Будущему мужу Ирины нужно знать: его избранница вряд ли согласится ограничить свою жизнь лишь домашними заботами. Конечно, ее умений хватит на то, чтобы поддерживать хозяйство на высоком уровне, но и от карьеры Ира вряд ли откажется.

И дело вовсе не в деньгах. Даже если супруг Ирины семью полностью обеспечивает, все равно женщина с таким именем будет искать применение своей энергии и самостоятельности, иначе просто зачахнет в четырех стенах.

По мнению астрологов, удачным будет брак Ирины с Алексеем, Андреем, Антоном, Борисом, Данилой, Иваном, Игорем, Мирославом, Сергеем. Сложности в отношениях могут возникнуть с Анатолием, Денисом, Кириллом, Никитой, Олегом, Леонидом, Ростиславом, Степаном.

