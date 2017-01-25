Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих отправиться в Европу, об опасности заразиться сальмонеллезом. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в десяти странах.

"По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в странах Европы с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллеза с числом пострадавших более 450 человек", – сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. По информации ведомства, опасность заразиться инфекцией есть в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Ведомство порекомендовало российским туристам учитывать эту информацию, планируя свой маршрут. Причиной распространения заболевания стали куриный яйца из Польши, которые оказались заражены опасными бактериями.

Чтобы ликвидировать вспышку инфекции из магазинов европейских стран уже изъяли более 2,7 миллиона яиц. Также приостановлена доставка продукции нескольких птицефабрик, снабжающих продуктом Европу.

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактериями сальмонеллами.В основном, подхватить инфекцию можно употребляя в пищу плохо обработанные продукты. Болезнь развивается спустя 6-72 часа после попадания бактерий в организм.

Заболевание характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях, развитие инфекции может закончиться летальным исходом.