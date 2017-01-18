"Гонконгский грипп" начал убивать россиян

В России зафиксирована первая смерть от "гонконгского гриппа". Жертвой штамма А(H3N2) стал житель Ярославской области.

Факт гибели подтвердили в правительство региона, сообщает РИА Новости. "Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А(H3N2). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью", – заявили в администрации.

По данным региональных властей, пик заболеваемости гриппом пришелся на период с 9 по 13 января. "Были госпитализированы больше 100 человек, большую часть составили дети. У одного пациента зафиксировано тяжелое течение заболевания", – заявили в региональном правительстве.

Отметим, что эпидемпорог по гриппу и ОРВИ в Ярославской области уже превысил 40%. Медики готовят в больницах дополнительные мест для зараженных "гонконгским гриппом", сообщает региональное издание 76.ru.

"Сейчас для госпитализации инфекционных больных имеется 410 коек в 13 больницах. Если ситуация ухудшится, есть возможность развернуть еще 1300 коек в 35 стационарах", – заявила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко.

Гонконгский грипп "косит" горожан страшнее "свиного" — Маргарита Голубева (@cherstosu91) 14 января 2017 г.

"Главное его отличие от других типов – это добавление диареи к основным симптомам гриппа", – заявила эпидемиолог Эльвира Маслова. Она подчеркнула, что в случае заражения необходимо вызывать врача на дом во избежание распространения инфекции.

Впервые эпидемия вируса А(H3N2) произошла в 1968 году в Гонконге. Тогда же заболевание дошло и до Ярославской области. В Соединенных Штатах в 1970-е годы от вируса погибло более 33 тысяч человек. В СССР жертв удалось избежать благодаря вакцинации.