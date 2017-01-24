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Значение имени Константин

Константин Хабенский. Кадр из фильма "Небесный суд"
Мужчины по имени Константин – яркие личности, поведение которых остается загадкой для окружающих. Не случайно их тотемом является ибис – птица, обладающая таинственной силой.
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Имя Константин произошло от латинского слова “constans”, что в переводе означает “постоянный”, “стойкий”. И действительно, его обладателя природа щедро наградила истинно мужскими качествами – стойкостью, терпением, уравновешенностью и способностью на решительный поступок.

Костя Цзю. Фото: GLOBAL LOOK press

В детстве Константин не любит перемены. Он с трудом привыкает к смене обстановки и новым людям. Во дворе Костик играет только с теми ребятами, кого хорошо и долго знает, предпочитая общество собственных братьев и сестер или детей друзей семьи.

У взрослого Константина настоящих друзей также немного, но с ними он, как говорится, "не разлей вода". Друзей он выбирает среди единомышленников и никогда не использует их для достижения своих целей. 

Константин Меладзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В любом человеке обладатель этого имени видит прежде всего достоинства и закрывает глаза на недостатки. Несмотря на то, что Костя не поддается чужому влиянию, он всегда готов выслушать любые советы и предложения.

Мужчина по имени Константин, как правило, эстраверт. Он активно участвует в общественных или производственных делах, и даже в преклонном возрасте готов к приключениям и авантюрам.

Роль оперативника Игоря Плахова в сериале "Убойная сила" принесла актеру театра и кино Константину Хабенскому всероссийскую славу. Между тем предложение сняться в этой картине поступило молодому артисту неожиданно.

Константин Хабенский. Кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Съемки сериала вот-вот должны были начаться, а исполнителя главной роли все еще не могли найти. Когда Хабенский примчался на пробы после выступления в театре, он особенно ни на что не надеялся. Константин не успел произнести ни единого слова, как тут же был утвержден на роль.

Через восемь лет, в 2008 году на экраны вышел боевик "Особо опасен", снятый в США режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Во время съемок картины уже знаменитый актер Константин Хабенский получил бесценный опыт работы с зарубежными коллегами, такими как звезды Голливуда Морган Фримен и Анджелина Джоли.

Несмотря на то, что Хабенский в этом фильме на экране присутствует совсем недолго, его персонаж – сперциалист по взрывчатым веществам –  запомнился как англоязычной, так и российской аудитории. Примечательно, что весь текст роли в кинокартине Константин произносил на английском языке.

Костя очень любит светские развлечения и дружеское общение. Он очень уверенный в себе человек. Этот мужчина по натуре врожденный начальник и командир. Любое дело по-настоящему интересует его лишь тогда, когда он сам держит руль управления в своих руках.

Он обладает прекрасной интуицией. Порой может показаться, что кто-то свыше "нашептывает" ему правильное решение жизненных проблем.

Констанин Райкин. Фото: GLOBAL LOOK press\Ekaterina Tsvetkova

Для достижения успеха Косте необходимо тщательно выбирать область приложения своих сил. Он не будет заниматься чем угодно, лишь бы получить диплом.

Константин – добросовестный и порядочный работник. Если он и допустит промахи в работе, то не станет их скрывать или перекладывать вину на других. В общении с подчиненными не склонен командовать. В коллегах он видит прежде всего друзей, а не подвластных ему сотрудников.

Константин Кинчев. Фото: wikipedia.org

Сексуальность у такого мужчины очень развита, но контролируется рассудком. У Константина прагматичное отношение к сексу: он должен приносить удовольствие, но при этом не отвлекать от выполнения других, более важных задач. 

Жизнь Константина – сплошная череда романов, где не успеет закончиться один, как тут же начинается другой. Не все его любовные приключения складываются удачно –  бывает, что Константин терпит фиаско. Однако в любой ситуации он не теряет присутствия духа и с оптимизмом начинает все сначала.

Наследник знаменитой актерской династии Константин Крюков не считает кинокарьеру основной в своей жизни. Его дед, легендарный режиссер Сергей Бондарчук всеми силами старался привить Косте любовь к изобразительному искусству. 

Константин Крюков. Кадр из фильма "Вечный отпуск"

 В детстве Костя поступил в художественную школу в Цюрихе, которую впоследствии окончил с отличием. После школы  Крюков поступил в московский филиал известного Американского института геммологии, в 16 лет став самым молодым дипломированным специалистом по драгоценным камням.

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Фото опубликовано Konstantin Krukov (@kkrukov)

Затем юноша внезапно решил сменить род занятий. Он поступил в Московскую государственную юридическую академию, которую окончил в 2006 году.

Тем не менее, своим основным занятием Крюков считает живопись. Он владеет частной художественной мастерской в Праге. Там он подолгу рисует в одиночестве, отключив мобильную связь.

Если после женитьбы Константин поймет, что ошибся в своем выборе, он подаст на развод. Если же отношения в браке сложатся благоприятные, он сделает все, чтобы стать примерным семьянином и заботливым отцом. 

Здоровье у Кости просто великолепное. Чтобы оставаться в отличной форме, ему требуется лишь регулярный отдых на море и профилактика органов внутренней секреции.

Константин Ивлев. Фото: vk.com/id230089551

По мнению астрологов, счастье в браке ждет Константина с Анной, Викторией, Евгенией, Инной, Любовью, Полиной, Риммой, Софьей. А вот в отношениях с Александрой, Вероникой, Ириной, Клавдией, Марией, Натальей, Ольгой возможны сложности.

24 января 2017, 16:16

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