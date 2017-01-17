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Значение имени Людмила

Людмила Гурченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov
Людмила – это имя славянского происхождения и означает "милая людям". На протяжении столетий оно было забыто, и практически не употреблялось в течение длительного времени.
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В 1808 году русский поэт эпохи романтизма Василий Жуковский одну из из своих баллад  назвал "Людмила". Через десять лет Александр Пушкин использовал необычное для того времени имя в своей знаменитой поэме "Руслан и Людмила". На территории бывшего СССР всенародную любовь и широкую популярность это прекрасное женское имя приобрело в 30-50-х годах XX века.

В детстве Людмила – очаровательная аккуратная девочка. Она обожает играть в куклы, обустраивать для них игрушечное жилье. С раннего возраста у Людочки, или Милочки, проявляются черты любящей матери. С подругами девочка с таким именем играет с удовольствием. И хотя в  на лидерство она не претендует, в обиду себя не даст.

Людмила Чурсина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

По натуре Людмила собственница. Даже в общей детской комнате она считает себя единственной хозяйкой. С сестрой ладит плохо, а вот к брату относится снисходительно. Повзрослев, Люда также будет больше доверять брату, чем сестре.

Людмила Нильская. Фото: кадр из фильма "Ярость"

У Людочки есть музыкальные способности, поэтому родителям стоит развивать в дочери этот дар. В школе Людмила учится прилежно и усидчиво. Звезд с неба она не хватает, но аттестат получает хороший.

Взрослая Людмила очень самолюбива. Она нуждается в постоянном восхищении, поощрении и одобрении со стороны окружающих. Люда очень активна и любознательна, у нее отличная память. Несмотря на то, что у обладательницы имени Людмила аналитический склад ума, зачастую она тонет в мелочах и становится необъективной и даже несправедливой.

Людмила Путина. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Характер у Люды очень добрый, она очень близко к сердцу принимает неприятности и переживания своих друзей и подруг. Она постоянно должна спасать терпящих бедствие, тогда она чувствует себя важной и нужной. Лучшей сестры милосердия, чем Людмила, вам не найти.

За сорок лет брака Николай Караченцов и Людмила Поргина прошли через множество испытаний. Страшная автомобильная авария с участием Николая, случившаяся в 2005 году, расколола жизнь актерской семьи на "до" и "после".

Людмила Поргина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

С самых первых дней после аварии и до сих пор Людмила Поргина не оставляет самого близкого ей человека. Именно благодаря трогательной заботе супруги Караченцову удалось за короткий срок восстановить важнейшие жизненные функции. 

Люде нравится все красивое и яркое. Кропотливой, строго регламентированной работы обладательница этого имени не выносит. Людмила предпочитает творчество или сочетание разных видов деятельности. Она может быть хорошей актрисой, художницей, модельером.

Людмила Зыкина. Фото: kremlin.ru

Людмила нуждается в постоянном общении, сама обожает ходить в гости и любит принимать друзей у себя. Люда замечательная хозяйка. Она прекрасно готовит, демонстрируя на кухне чудеса изобретательности.

Людмила Сенчина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

 В такой женщине кипят страсти. Она полна энергии, поэтому размеренная спокойная жизнь не для нее. Это очень темпераментная женщина, которая пытается казаться скромницей. Людмила умеет завоевывать симпатии людей, однако ее обаяние всегда имеет вполне осознанную цель, потому что Люда весьма практичный человек.

Людмила Нарунова. Фото: wikipedia.org 

Обладательница этого имени готова пойти на риск ради денег. Из-за присущей ей интуиции, а также благодаря свойственной ей привычке тщательно все обдумывать, прежде чем начать действовать, она редко ошибается.

Первой звездной кинокартиной знаменитой актрисы Людмилы Гурченко стала известная лента "Девушка с гитарой". Этот музыкальный фильм имел огромный успех, а песни в исполнении его персонажей были выпущены отдельной пластинкой.

Людмила Гурченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva

А затем на экраны СССР вышла картина режиссера Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". После оглушительного успеха этой киноленты талантливая девушка стала настоящей звездой.

  
Однако на материальном положении артистки успех у публики абсолютно не сказался. Поэтому Гурченко на волне своей популярности стала выступать перед зрителями с концертами, участвуя в так называемых актерских "халтурках". Эти концерты внезапно оборвались после того, как советские СМИ устроили артистке настоящую травлю. Журналисты, в частности, обвинили актрису в "капиталистическом подходе к искусству".

Несмотря на то, что публика отвернулась от своей недавней любимицы, Людмила Гурченко продолжала сниматься в кино. Ее яркие и самобытные роли, а также множество замечательных песен расставили все по своим местам – актриса вновь обрела уверенность в своем таланте. Вскоре новые фильмы с ее участием стали выходить регулярно, а затем Людмила Гурченко стала настоящей звездой кино, театра, телевидения и эстрады.

Личная жизнь Людмилы складывается не очень счастливо. Она неоднократно выходит замуж или остается одна, и тогда посвящает свою жизнь ребенку.

Астрологи предупреждают, что удачный брак у Людмилы возможен с Александром, Андреем, Данилой, Дмитрием, Никитой, Петром, Русланом. Меньше шансов на счастливый союз с Артемом, Виктором, Евдокимом, Ильей, Кузьмой, Наумом, Остапом.

17 января 2017, 15:47

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