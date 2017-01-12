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Значение имени Татьяна

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press
Это имя дарит своей обладательнице чрезмерную активность, высокую эмоциональность и завидное упрямство. Порой это доставляет Татьяне множество серьезных жизненных проблем.
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По одной из версий, имя Татьяна происходит от латинского Татиус – так звали сабинского царя. По другой версии, оно имеет древнегреческие корни и означает "устроительница", "учредительница".

С давних времен в России особо почитается святая Татиана. В ее честь студенты ежегодно отмечают Татьянин день. В 1755 году в день памяти этой мученицы 12 января (25 января по новому стилю) государыня-императрица Елизавета подписала указ об основании Московского университета.

Маленькая Татьяна растет эмоциональной и одновременно практичной девочкой. Ее жизненные установки могут меняться в зависимости от настроения. При этом Танечка улыбчива и непоседлива.

Татьяна Догилева. Кадр из фильма "Ангел в сердце"

С раннего детства Тане свойственно упрямство. Она стремится к самостоятельности и отлично справляется со всеми делами. В вещах и игрушках этой девочки всегда идеальный порядок.

Уже в школьные годы Таня проявляет себя как умная и самодостаточная девушка. В последующие годы эти качества только усиливаются.

Татьяна Лютаева. Кадр из фильма "Герой"

В кругу сверстников Таня стремится к лидерству. Ей свойственны очень разносторонние интересы. Татьяну может заинтересовать все, от физики до журналистики. Танюша не любит сидеть без дела,  поэтому с удовольствием участвует в общественной жизни школы, занимается в кружке по рукоделию, танцевальной студии, спортивной секции. Она всегда первая среди участников школьной самодеятельности.

Детство популярной актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой прошло в Академгородке Новосибирска. Таня и ее сестра выросли в семье с традициями – по праздникам в их доме собирались гости. Они много говорили, пели песни. Таня тоже любила петь и играть на фортепиано и гитаре.

Татьяна Лазарева. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya

В восьмом классе Татьяна Лазарева стала участницей ансамбля AMIGO. Музыкальный коллектив исполнял политические песни. Поначалу Таня, единственная несовершеннолетняя участница группы, играла на скрипке. Позже она стала солисткой и автором песен.

Петухов найти не проблема. А вот в год слона фоточка может пригодиться. С наступающим!

Фото опубликовано Татьяна Лазарева (@lazareva_tatka)

Ансамбль много ездил с концертами по стране. В перерыве между гастролями Лазарева устроилась работать лаборанткой в Новосибирский госуниверситет. Там девушка с удовольствием участвовала в капустниках. На одном из них она мастерски показала пародию на Лайму Вайкуле, после чего ее пригласили в команду КВН Новосибирского университета. Вскоре про талантливую сибирячку Татьяну Лазареву узнала вся страна. 

Успехами Тани в учебе гордятся и родители, и учителя. Обладательница этого имени часто заканчивает школу с медалью.    

Повзрослев, Татьяна превращается во властную и упрямую женщину, хорошо понимающую, чего она хочет от жизни. При этом она не переносит возражений со стороны окружающих. У Тани не так уж много настоящих подруг, но достаточно знакомых. Однако том, что творится в ее душе, она рассказывает лишь избранным.

Татьяна Буланова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Обладательница этого имени тяжело переживает чье-то превосходство, особенно если речь идет о женщине. Она способна стать соперницей даже самой близкой подруге, если почувствует конкуренцию с ее стороны.

Татьяна Доронина. Фото: ru.wikipedia.org

Зато общаясь с мужчинами, Татьяна буквально преображается. Стоит лишь появиться рядом очередному ухажеру, как она оживляется и начинает с ним кокетничать.

Татьяна Овсиенко. Фото: ovsienko.net / В. Эдут

В спутники Татьяна выбирает сильных мужчин. Она завоевывает их для собственного удовольствия, тешит этим свое самолюбие. При этом представители противоположного пола видят в ней прежде всего заботливую и нежную подругу.

С 2007 года имя знаменитой фигуристки Татьяны Навки стало чаще обычного появляться в заголовках новостей. В то время спортсменка вернулась из США в Россию, чтобы принять участие в первом сезоне телеконкурса "Звезды на льду".

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press

В этом проекте Татьяна выступала в паре с актером Маратом Башаровым. Осенью 2009 года Татьяна Навка и Марат Башаров выходят на лед как участники шоу "Ледниковый период. Лучшее". Дуэт двух звезд был фаворитом программы. Публика боготворила своих любимцев, которые и стали победителями этого шоу.

Однако вскоре после победы в телепроекте на репутацию Татьяны Навки упала тень. Желтая пресса настойчиво распространяла слухи о том, что примерная жена, умница и красавица Навка втайне от всех встречается со своим женатым партнером по телепроекту, известным ловеласом Башаровым. Несмотря на слухи, сами знаменитости свой роман отрицали.

На тот момент Татьяна Навка возглавила список "Самых сексуальных женщин России". Примечательно, что ее тогдашний супруг Александр Жулин, неоднократно также признавался секс-символом страны.

Женщина по имени Татьяна непредсказуема в различных сферах жизни. Она готова на все, чтобы быть самой лучшей  в глазах окружающих. Стремясь к превосходству, Таня порой совершает необдуманные поступки, однако не раскаивается в этом.

Татьяна Веденеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Sergeev

Материальное благополучие очень важно для Татьяны, рай с милым в шалаше – точно не для нее. Таня стремится не только хорошо устроиться в жизни, но и обеспечить стабильный уровень доходов, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне. Татьяне нужен сильный, немного эгоцентричный и властный муж, такой же успешный в делах, как и она сама.

Татьяна Тарасова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov 

Татьяна отличная хозяйка, она прекрасно готовит и легко создает уют и комфорт в доме. Своих детей эта женщина воспитывает в строгости, но при этом любит всем сердцем и способна многое им простить.

Таня производит впечатление очень элегантной и воспитанной особы. Она всегда красива и ухожена. При этом у Татьяны отличный вкус, хотя чувство меры порой ей отказывает. Обладательница этого имени способна легко спустить кругленькую сумму на одежду и косметику.

Татьяна Васильева. Фото: GLOBAL LOOK press\Vitaly Fedorov

Энергичная и активная Таня способна добиться успехов в любой области. С ее настойчивостью и самоуверенностью ей ничего не стоит отстоять свою идею перед начальством или поставить на место зарвавшихся подчиненных. Зачастую Татьяна работает врачом, кадровиком или научным работником. Среди творческих личностей также много знаменитых женщин с таким именем.

Несмотря на то, что еще в детстве знаменитая актриса Татьяна Друбич сыграла две успешные роли в кино, даже после окончания школы она не могла с уверенностью сказать, что хочет стать артисткой. Неожиданно для окружающих и для самой себя она становится студенткой стоматологического института имени Н. А. Семашко и получает профессию врача-эндокринолога.
Татьяна Друбич. Фото: ru.wikipedia.org

Окончив мединститут, Друбич работает врачом в московской поликлинике. При этом она продолжает сниматься в кино, неоднократно становясь героиней обложек журнала "Советский экран", куда попадали лишь самые популярные в СССР актрисы.

По мнению астрологов, счастье в браке ждет Татьяну с Аркадием, Анатолием, Борисом, Вадимом, Валерием, Всеволодом, Геннадием, Глебом, Дмитрием, Егором, Иваном, Ильей, Николаем, Родионом, Святославом, Сергеем, Трофимом, Эдуардом.

А вот супружеский союз с  с Антоном, Артуром, Владиславом, Вячеславом, Георгием, Демьяном, Кириллом, Олегом, Платоном, Станиславом, Филиппом, Ярославом может не сложиться. 

12 января 2017, 16:17

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