Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео

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На кадрах предполагаемый преступник снимает сам себя. Власти пока не подтвердили подлинность записи. Анис Амри официально объявлен в розыск, а за помощь в его поимке назначена награда в сто тысяч евро.
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