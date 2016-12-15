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Значение имени Ольга

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга – женская форма мужского имени Олег – пришло на Русь из Скандинавии. В переводе с древнескандинавского языка оно означает "светлая", "священная", "святая".
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Имя Ольга очень популярно не только в России, но и в европейских странах –  Чехии, Шотландии, Финляндии, Германии. Обладательницы этого имени живут и на других континентах – их можно встретить в Бразилии, на Кубе и в Аргентине. Правда, там оно звучит немного иначе – Хельга.

Знаменитая на весь мир русская княгиня Ольга, супруга киевского князя Игоря Рюриковича, овдовев, правила Древнерусским государством с 945 до 960 года. По преданию, она жестоко отомстила древлянам за смерть своего мужа,  расправившись не только с главным виновником гибели князя Игоря, но и с его приближенными.

Княгиня Ольга дожила до глубокой старости и умерла в 969 году. Она была похоронена по христианскому обряду и позже причислена православной церковью к лику святых.

Княгиня Ольга. Фото: wikipedia.org

Через  140 лет после смерти княгини Ольги древнерусский летописец так выразил отношение русских людей к первому правителю Руси, принявшему крещение: "Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи". 

Обладательница имени Ольга в детстве очень серьезная, вдумчивая, но ранимая девочка. Даже после самого безобидного замечания она может обидеться до слез.

При этом Олечка очень обаятельна. Поэтому, несмотря на свой сложный характер, пользуется уважением и любовью как взрослых, так и своих сверстников.

Ольга очень самолюбива, у нее далеко идущие планы. Однако родителям и педагогам не следует ставить ей в пример кого-то из друзей или родственников – это может привести к тому, что девочка будет считать себя неудачницей.

В начальной школе Оля учится средне. Однако со временем, благодаря усидчивости и терпению, она становится одной из лучших учениц в классе. При этом Ольга очень аккуратна, дисциплинированна и сдержанна. Девочка с таким именем крайне редко совершает поступки, заслуживающие наказания. 

Повзрослевшая Ольга рано становится самостоятельной и независимой. Ей не присущи сентиментальность и восторженное проявление чувств. При этом Оля придерживается строгих моральных норм.

Девушка с таким именем даже в гневе сохраняет самообладание и полностью себя контролирует. Тем не менее, злить Олю не стоит – обид она не прощает.

Известная телеведущая, певица и модель Ольга Бузова  переживает сложный период в своей жизни – развод. Недавно она поведала журналистам  о предательстве пока еще официального супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.

Во время недавнего телеэфира проекта "Дом-2", когда  речь зашла об изменах, девушка не смогла удержаться от язвительного комментария. "Человек, предавший один раз, будет это делать всю жизнь. По собственному опыту говорю", – заявила Ольга. 

В дружбе женщина по имени Ольга ровна и постоянна. Она не проявляет открыто свои чувства и привязанности в отношении новых знакомых, пока не убедится в их бескорыстии .

К неудачам Оля относится спокойно – выдержка и терпение позволяют преодолевать ей любые трудности. В экстремальных ситуациях она действует точно и быстро.

Во многих фильмах с участием актрисы Ольги Кабо присутствуют сцены драк, фехтования и верховой езды. В таких случаях актерам обычно предоставляют дублеров. Но со студенческой скамьи Кабо поняла – актер должен максимально выкладываться в своей роли. Именно поэтому все трюки в своих фильмах Ольга выполняла без каскадеров, самостоятельно.

Ольга Кабо. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova

 В 1999 -2000 годах Ольга Кабо вместе с коллегой Владимиром Стекловым прошла подготовку к полету в космос на станцию "Мир" для участия в фильме"Тавро Кассандры". Правда, космическая мечта актрисы пока не осуществилась из-за отсутствия финансирования проекта.

Девушка по имени Ольга не поддается чужому влиянию. Ее самоуверенность граничит с высокомерием. Если она что-то решила, переубедить ее сложно, а чаще всего невозможно – даже если она неправа. 

Ольга Корбут. Фото: Шуба Владимир/Фотохроника ТАСС

Работе Ольга отдается со всей страстью. Это для нее не только источник заработка, но и увлечение. Ей нравятся профессии, требующие самоотречения – врача, медсестры, политического деятеля. 

У Ольги повышенное чувство ответственности и преданности делу. В жизни она во всем опирается на логику. У женщины с таким именем прекрасно развит интеллект, она обладает аналитическим умом.

При этом Оля невероятно энергична и активна – такое впечатление, что ей незнакомо чувство усталости. Она совершенно не выносит бездействия.

Ольга – очень властная женщина. И родственники, и друзья, не говоря уж о муже и детях, независимо от своих желаний готовы подчиниться ее воле.

Актриса Ольга Будина  после расставания с мужем в одиночку растит сына Наума. Артистке не нравится, когда кто-то пытается ее выспрашивать о личной жизни и благосостоянии. Будина заявляет, что всем, что имеет, обязана только себе.

Ольга Будина. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya

Деньги на машину и квартиру заработала сама. И Британскую международную школу "Атлантик" при Кембриджском университете, в которой учится мой сын Наум, тоже оплачиваю я. Так же как и все наши путешествия и вообще все, что у нас сейчас есть. Я никому ничего не должна. И могу сказать – это очень приятное чувство, осознавать, что ты такая "крутышка".

Обычно жизнь Ольги бывает благополучной. Практически все женщины с таким именем живут в материальном достатке – они словно притягивают к себе деньги.  Даже если Оля родом из небогатой семьи, то непременно найдет хорошо оплачиваемую работу либо выйдет замуж за состоятельного мужчину.

Ольга – заботливая, но требовательная мать, своих детей воспитывает в строгости. Она радуется их успехам, но за малейшие неудачи строго наказывает. При этом Ольга достаточно консервативна, и подрастающим детям порой бывает нелегко найти общий язык с матерью.

Ольга, родившаяся зимой, особенно энергична. Она властная, часто непреклонная. "Осенняя" Оля практична, предприимчива, рачительна. Из нее получится хороший заведующий магазином, директор фирмы, менеджер, референт.

"Летняя" Оля  влюбчива, доверчива и наивна. "Весенняя" – высокомерна, амбициозна, экзальтированна. 

Ольга Зарубина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova

Астрологи предупреждают: счастье в браке ждет Ольгу  с Анатолием, Виктором, Владиславом, Захаром, Львом, Семеном, Степаном. Менее вероятен удачный союз с Денисом, Игорем, Константином, Николаем.

15 декабря 2016, 17:15

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