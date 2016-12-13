Брат назвал Ельцина недостойным человеком

Скандал вокруг екатеринбургского центра, построенного в честь Бориса Ельцина, не утихает. Брат бывшего президента России заявил, что политик не заслужил никаких памятников, так как развалил страну.

"Как вообще можно строить памятники разрушителям государства? Мой брат просто недостоин никаких памятников. У нас так все сельчане думают", – возмутился троюродный брат Бориса Ельцина Станислав Глебов.

75-летний житель села Бутка в Талицком районе Свердловской области внимательно следит за скандалом вокруг построенного в Екатеринбурге Ельцин Центра, сообщает сайт "Комсомольская правда". По словам родственника экс-президента, в этой истории он ничью сторону не принимает и придерживается собственной позиции.

Как считает Глебов, в центре следует рассказывать об ошибках Ельцина, чтобы другие их не повторяли в будущем. Что же касается реакции на памятник Никиты Михалкова, то, по мнению мужчины, режиссер просто хочет привлечь внимание к себе и своей карьере. "Вообще, весь скандал похож на публичную грызню двух собак", – считает брат Ельцина.

Напомним, Ельцин Центр открылся в 2015 году в Екатеринбурге и посвящен жизни и деятельности первого президента России Бориса Ельцина. При этом появление памятника вызвало неоднозначную реакцию среди деятелей культуры.

Так, режиссер Никита Михалков раскритиковал центр за "ежедневные инъекции разрушения национального сознания". Он предложил скорректировать работу учреждения, чтобы добиться большей объективности в процессе освещения событий российской истории.

Позицию режиссера поддержал и министр культуры России Владимир Мединский. "Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли "не в ногу" и только один Ельцин "в ногу". Чего здесь больше – комизма или глупости?" – задался вопросом чиновник.

