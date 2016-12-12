Михалков нашел союзника в атаке на Ельцин Центр

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал режиссера Никиту Михалкова в его критике екатеринбургского Ельцин Центра. Свою точку зрения чиновник отразил в статье "Битва при Ельцине: как нам учить уроки собственной истории".

По словам Мединского, Ельцин Центр представляет своим посетителям искаженную трактовку российской истории, показывая ее исключительно в черном цвете. "Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли "не в ногу" и только один Ельцин "в ногу". Чего здесь больше – комизма или глупости?" – вопрошает министр.

Также глава Минкульта согласился с Михалковым в том, что деятельность центра – это "инъекция разрушения национального самосознания". Министр отметил, что главный недостаток видения российской истории Ельцин Центром – это его ориентация на Европу и, соответственно, представление в темных тонах всего того, что не укладывается в понятия "европейских ценностей". По его мнению, интерпретация культурным учреждением всего самобытного и не похожего на Европу как плохого и отсталого ведет к разрушению чувства патриотизма и искажению отечественной истории.

Dni.Ru напоминают, что ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал Ельцин Центр за "ежедневные инъекции разрушения национального сознания". Он предложил скорректировать работу учреждения, чтобы добиться большей объективности в процессе освещения событий российской истории. В ответ на это вдова бывшего главы государства Наина Ельцина обвинили режиссера во лжи, посетовав на то, что критикующий центр Михалков сам в нем ни разу не был.





Ельцин Центр открылся в 2015 году в Екатеринбурге и посвящен жизни и деятельности первого президента России Бориса Ельцина.



