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Суббота 8 июля

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"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова

"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова
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Телеведущий Борис Корчевников самоотверженно трудился на телевидении, несмотря на проблемы со слухом.

Журналист сумел подобрать ключик к сердцам многих известных людей. На передаче "Жизнь и судьба" он выведал уйму звездных секретов. С некоторыми артистами Борис Корчевников даже обрел духовную связь. Например, певица Ольга Кормухина оказалась с ним на одной волне.

В прошлом году артистка стала гостьей программы Бориса Корчевникова, однако нисколько не критиковала его, в отличие от ряда коллег. Отдельные личности любят подчеркивать, что ведущий чересчур плохо разбирает речь участников шоу из-за болезни. Однако Ольга Кормухина с пониманием отнеслась к состоянию журналиста.

Возможно, благодаря толерантности певица и получила от Бориса подарок. Во время совместной работы Корчевников преподнес звезде икону с изображением Петра и Февронии. Об этом интересном факте Ольга Кормухина решила напомнить 8 июля 2023 года — в День семьи, любви и верности. Ведь этот праздник непосредственно связан с православными святыми.

"С Праздником! Петр и Феврония! Молите Бога о нас! Желаю всем, кто ждет, дождаться! Всем, кто дождался, беречь!" — отметила Ольга Кормухина в телеграм-канале. Таким образом артистка поддержала больного Бориса Корчевникова в пропаганде православной культуры.

8 июля 2023, 17:31
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Ольги Кормухиной• Требует проверки

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Иван Охлобыстин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Ильин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Гребенщиков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Петр Мамонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Гобзева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

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