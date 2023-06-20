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Вторник 20 июня

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Жена Прилучного восхитила фигурой после родов

Жена Прилучного восхитила фигурой после родов
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Вместе с мужем Павлом Прилучным Зепюр Брутян проводит время вдвоем, занимаясь спортом и заботясь о здоровье.

Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян провели время вместе, показав фрагмент спортивной тренировки в социальных сетях. Актриса, которая недавно стала мамой, рассказывала о том, как старается сохранить стройность после родов. Она носит утягивающий корсет и посещает косметологов и массажистов, чтобы избавиться от отеков на теле. Зепюр говорит, что занималась спортом даже во время беременности, с разрешения врача. Она старалась выполнять упражнения с осторожностью, чтобы после родов поскорее прийти в форму.

Комментаторы восхищались внешним видом актрисы и отмечали, что ей можно только позавидовать. Однако Зепюр рассказала, что поправилась на 14 килограммов во время беременности, но уже избавилась от восьми из них. Она подчеркнула, что позволяла себе есть различные лакомства, но старалась не пропускать основные приемы пищи. Также актриса отказалась от кофе в первом триместре, потому что не могла переносить запах напитка, но снова начала его пить со второго триместра.

Зепюр также пожаловалась, что на последнем месяце беременности ей было тяжело подниматься по лестнице, и актриса старалась как можно чаще бывать на свежем воздухе. Кроме того, Брутян поделилась с поклонниками информацией, что корсет можно надевать не только после родов, но и для того, чтобы похудеть и уменьшить боль в спине.

20 июня 2023, 08:00
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Актриса Агния Кузнецова.
Продюсер Влад Ряшин и актриса Анна Банщикова. Анна, кстати, впервые вышла в свет после рождения ребенка.
Игорь Угольников пользуется авторитетом среди продюсеров.
Звезда "Гражданского брака" Агата Муцениеце надеялась, что ее супруг Павел Прилучный победит в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" и даже поспорила на деньги, но проиграла. Лента с Прилучным был удостоен награды в номинации "Лучший мини-сериал".
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