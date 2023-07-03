Отключили от аппарата ИВЛ: Появились свежие данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Вся страна переживает за жизнь наследника Михаила Ефремова, который попал в реанимацию.

В минувшую пятницу в СМИ появились тревожные новости о сыне прославленного актера. 31-летнего наследника нашли на земле у жилого здания на Пролетарском проспекте. Позже выяснилось, что Николай Ефремов выпал из окна собственной квартиры на третьем этаже, после чего был экстренно доставлен в больницу, где врачи начали борьбу за его жизнь.

Впавшего в кому сына Михаила Олеговича поместили в реанимацию. Он успел перенести две операции, также медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, а на бедра установили аппарат наружной фиксации. Специалисты, по данным СМИ, оценивали состояние звездного наследника как крайне тяжелое и не исключали возможность летального исхода.

К счастью, сегодня о Николае Ефремове поступили более позитивные новости. Как пишет телеканал "360", состояние сына актера улучшилось. Его уже отключили от аппарата ИВЛ. Также медики решили сократить дозу вазопрессерной поддержки, которая необходима для защиты от анафилактического шока. При этом актер до сих пор находится в реанимации.

Стоит отметить, что после появления новостей о госпитализации Николая, различные СМИ принялись писать о его возможных проблемах с алкоголем. Появились предположения о том, что именно это стало причиной печальной ситуации. Однако позже в прессе сообщили, что сын Михаила Ефремова выпал из окна случайно.