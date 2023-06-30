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Пятница 30 июня

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Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова

Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова
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Соседи рассказали подробности жизни семьи сына Михаила Ефремова.

Накануне в Москве из окна своей квартиры при неизвестных обстоятельствах выпал средний сын Михаила Ефремова Николай. У мужчины в руках была сковорода. После падения он стал звать на помощь прохожих, которые вызвали скорую.

Сына Ефремова госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами костей таза, ему провели две операции, сейчас он находится в коме в реанимации. Никаких прогнозов врачи пока не дают.

Как выяснилось, пьяные драки и скандалы в семье сына Ефремова Николая происходили регулярно. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал сосед по лестничной клетке сына Ефремова. По словам мужчины, он частенько видит его в неадекватном состоянии, а накануне в квартире снова раздавались крики, в том числе женские. Жена соседа злосчастной квартиры даже говорила, что ей страшно выходить из дома из-за того, что ожидать от нерадивого соседа можно чего угодно. Поэтому когда сосед услышал, что Ефремов выпал из окна, он в принципе даже не удивился.

"Он минут через 15 ко мне стучался, деньги просил, 200-300 рублей", – рассказал сосед Ефремова.

Склоки в семье 31-летнего сына Ефремова происходили регулярно и на глазах у всех соседей, но до такого никогда не доходило.

30 июня 2023, 19:20
Михаил Ефремов. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС
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