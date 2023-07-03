"Расписан каждый час": Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр

Дочь артистки рассказала, что сейчас ее восстановлением занимаются врачи.

Последние два месяца вся страна переживает за состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. 5 июня стало известно о госпитализации 84-летней актрисы в одну из столичных клиник. Сообщалось, что знаменитость попала в реанимацию с подозрением на инсульт, а затем появилась информация, якобы ей стало хуже из-за развившейся сердечной недостаточности.

К счастью, в тяжелый период Лидия Николаевна не осталась одна. Пару недель назад стало известно, что артистку в клинике навестила средняя дочь Мария Шукшина, с которой ей удается общаться крайне редко. Благодаря заботе медиков и близких актриса пошла на поправку. Пару недель назад было заявлено, что ее перевели из реанимации. А теперь появилась еще одна хорошая новость.

Как пишет телеканал "360", сейчас в состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной наблюдается положительная динамика. Сообщается, что артистка уже начала двигаться с посторонней помощью. Но чтобы полностью встать на ноги и восстановиться, необходимо проделать еще немало работы. На днях Лидию Николаеву выписали из больницы и отправили на реабилитацию.

Младшая дочь актрисы, Ольга Шукшина, рассказала, что сейчас ее знаменитая мать находится в одном из частных реабилитационных центров Москвы. По словам наследницы, сейчас для восстановления двигательной функции с артисткой занимаются врачи. "У нее расписан каждый час", – сообщила Ольга Шукшина.