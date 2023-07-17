Дочь раскрыла подробности состоянииягоспитализированной Федосеевой-Шукшиной

Состояние находящейся в реабилитационном центре Федосеевой-Шукшиной улучшается. Об этом сообщила дочь актрисы.



Дочь артистки сообщила о том, что Лидия Николаевна очень хорошо себя чувствует. В данный момент актриса находится в реабилитационном центре.

"Ей там все нравится. Она проходит очень много полезных процедур, которые действительно приносят результат", — цитирует наследницу Федосеевой-Шукшиной Пятый канал. Известно, что знаменитость уже самостоятельно выполняет физические упражнения.

Артистка занимается на тренажерах, крутит педали велосипеда и даже бегает на дорожке. Было принято решение продолжать реабилитацию.

Дочь знаменитости добавила, что Лидия Николаевна чувствует себя лучше благодаря силе духа, свойственной людям, рожденным до Великой Отечественной войны. Напомним, что 84-летняя Федосеева-Шукшина была доставлена в реанимацию в одну из московских больниц.

СМИ писали о том, что актриса попала в реанимацию с подозрением на инсульт, а затем появилась информация, якобы ей стало хуже из-за развившейся сердечной недостаточности. Позже ее перевели в палату, так как состояние знаменитости улучшилось.