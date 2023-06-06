Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой

Федосеева-Шукшина в реанимации Тесты Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Вторник 6 июня

10:40Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой 10:20Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах 10:00Сколько Джиган и Самойлова платят за роскошную недвижимость 09:40Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня 09:20Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 09:0017-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо 08:40Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 08:20Как восстановить больные суставы? Эффективное средство 08:00Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко 04:12Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога 02:21Маленькие квартиры подорожали на 5% 00:01Тайна Кейт Миддлтон: что она прятала под своим платьем на свадьбе 22:215 способов меньше потеть в жару 22:04Барецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 21:40"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь 21:30Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 21:11Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад 20:30Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II 19:40Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным 19:20Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье 19:00"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников 18:40Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы 18:20"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу 18:00Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына 17:40Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы 17:20Ксения Собчак ответила певице Славе после резких высказываний в свой адрес 17:00Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию 16:40В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи 16:00Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус 15:40"Это подделка": Блогер рассказал про обман Бони на Каннском кинофестивале 15:3010-летняя девочка утонула в Новосибирской области 15:20Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского 15:00"Надо идти дальше": Фомин о новом спутнике жизни овдовевшей Гурцкая 14:40"Я люблю тебя": Подольская трогательно поздравила сына 14:30Известный блогер раскритиковал Собчак за выступление у Блиновской 14:20Девять человек скончались от отравления алкоголем в двух регионах России 14:00Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа 13:40"Не смогла остановиться": вскрылись интересные занятия вдовы Этуша по ночам 13:20Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России 13:00Поклонники восхитились снимком Асмус с молодым возлюбленным 12:40Бузова оконфузилась во время бесплатного концерта в Омске 12:20В Подмосковье сожитель женщины избил ее детей 12:00Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой 11:40Живущей в Израиле жене иноагента Пугачевой грозит лишение российской пенсии 11:20Максим Галкин* намекнул на роскошную недвижимость в США у Кристины Орбакайте 11:10"Поймала модную волну": эксперт оценила необычный внешний вид Ивлеевой 11:00Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств 10:40Популярность ипотечных кредитов в мае объяснил эксперт 10:20Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша 10:00Сын Муравьевой женился после недавнего развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой

Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой

Федор не захотел идти по стопам отца и матери и строить актерскую карьеру.

История любви и жизни звезд советского кино Натальи Гвоздиковой и Евгения Жарикова полна драматизма. Их пара была одной из самых красивых и эффектных в отечественном кинематографе. Но что происходило у них на самом деле, никто не знал.

Как выяснилось спустя долгие годы, с виду примерный семьянин Евгений Жариков на самом деле жил на две семьи. У него была любовница, которая родила от него двух внебрачных детей. Потом она пыталась через суд доказать какие-то свои права и отсудить у Гвоздиковой и Жарикова деньги, но ничего не вышло. Сама же Гвоздикова была шокирована происходящим и предоставила мужу право выбора, но он не ушел от нее.

Сегодня звезда фильма "Большая перемена" Наталья Гвоздикова больше десяти лет живет без мужа. У Жарикова тога начались проблемы со здоровьем, потом нашли онкологическое заболевание, и он умер. От него у Гвоздиковой остался единственный сын Федор, которому сейчас уже 46 лет. Однако внуков он своей матери так и не подарил и не женился. Федор живет вместе с матерью и утверждает, что ему так комфортно. Федор снялся еще в детстве в одном единственном фильме "Ширави", после чего расхотел быть актером и стал учиться на переводчика.

6 июня 2023, 10:40
Наталья Гвоздикова. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
"Экспресс-газета"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

По теме

В свои 45 живет с мамой и втихаря водит домой любовниц: каким стал единственный сын Гвоздиковой

Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах

Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах
Влад Лисовец попытался объяснить, что он хотел донести до людей, написав гневный пост после путешествия на поезде. С прошлой недели народ активно обсуждает пост звездного стилиста, в котором многие россияне нашли его слова оскорбительными для себя.

Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня
О внезапном уходе знаменитой артистки сообщило руководство латвийского театра "Дайлес". Вчера, 5 июня, ушла из жизни знаменитая советская и латышская актриса Лилита Озолиня.

Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова

Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова
У каждого уважающего себя артиста рано или поздно появляется собственный ресторан, клуб или караоке. Их открывали Ольга Бузова, Кай Метов, Тимати, Баста, Филипп Киркоров. Король российской эстрады, правда, владел собственным заведением недолго. Зато теперь радуется тому, что его молодой фаворит Jony стал владельцем общепита. Место для ресторана победитель второго сезона шоу "Маска" выбрал вдали от центра – в торговом центре у метро Беляево.

17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо

17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо
Шайло всегда была яркой и индивидуальной личностью. На этот раз она удивила. 17-летняя дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло обрила голову налысо.

Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко

Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко
Наталья Андрейченко шокировала публику новым снимком. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко недавно оказалась в эпицентре скандала.

Выбор читателей

04/06ВскВ Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина* 04/06ВскПевица Слава осудила поступок Ксении Собчак: Трусость – самое подлейшее 05/06ПндЧетыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом 04/06ВскТодоренко и Топалов заговорили о разводе 04/06ВскСтилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде 04/06ВскВиторган задолжал миллионы из-за роскошной жизни в Москве