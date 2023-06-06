Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой

Федор не захотел идти по стопам отца и матери и строить актерскую карьеру.

История любви и жизни звезд советского кино Натальи Гвоздиковой и Евгения Жарикова полна драматизма. Их пара была одной из самых красивых и эффектных в отечественном кинематографе. Но что происходило у них на самом деле, никто не знал.

Как выяснилось спустя долгие годы, с виду примерный семьянин Евгений Жариков на самом деле жил на две семьи. У него была любовница, которая родила от него двух внебрачных детей. Потом она пыталась через суд доказать какие-то свои права и отсудить у Гвоздиковой и Жарикова деньги, но ничего не вышло. Сама же Гвоздикова была шокирована происходящим и предоставила мужу право выбора, но он не ушел от нее.

Сегодня звезда фильма "Большая перемена" Наталья Гвоздикова больше десяти лет живет без мужа. У Жарикова тога начались проблемы со здоровьем, потом нашли онкологическое заболевание, и он умер. От него у Гвоздиковой остался единственный сын Федор, которому сейчас уже 46 лет. Однако внуков он своей матери так и не подарил и не женился. Федор живет вместе с матерью и утверждает, что ему так комфортно. Федор снялся еще в детстве в одном единственном фильме "Ширави", после чего расхотел быть актером и стал учиться на переводчика.