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Понедельник 5 июня

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Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию

Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию
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Известен предварительный диагноз Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В понедельник, 5 июня, стало известно о госпитализации 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сейчас актриса находится в одной из московских клиник. Ей проводят обследование. По данным телеграм-канала Mash, состояние артистки оценивается как тяжелое.

Лидия Николаевна находится в реанимации. Актрису доставили в это отделение во избежание ухудшения ее состояния. Врачи подозревают, что у бывшей жены Бари Алибасова случился ишемический инсульт. За Федосеевой-Шукшиной наблюдают неврологи.

"360" уточняет, что Лидия Николаевна не обращалась к врачам, и предполагает: она добралась в медучреждение самостоятельно. Также не исключено, что артистка воспользовалась услугой частных медицинских организаций. Может, Федосеевой-Шукшиной, кто-то помог добраться до больницы, ведь она, напомним, якобы в тяжелом состоянии.

Ранее была поставлена точка в квартирном конфликте Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Основатель группы "На-На" откровенно рассказал, как его помощник завладел имуществом артистки. Слова знаменитого и скандального продюсера приводили "Дни.ру".

5 июня 2023, 17:00
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
РЕН ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Варвара-краса, длинная коса&quot; (1969)

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