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Среда 28 июня

09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака
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"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике

"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике
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Артист поделился простым правилом, которое поможет преодолеть трудности в отношениях.

Роман Курцын знаком публике по сериалам "ЛЕ.ГЕН.ДА" и "Фитнес", комедиям "Гуляй, Вася!" и "Я худею", а также по десяткам другим популярных проектов. Сегодня актер часто снимается и пробует себя в разных ролях. Однако большая часть зрителей привыкла видеть его в образе накаченного красавца и покорителя женских сердец.

Недавно артист снялся в комедии "Мальдивы подождут" и сыграл персонажа, который стал участником любовного треугольника. Из-за такого амплуа многим может показаться, что за пределами экранов личная жизнь Курцына бьет ключом не меньше, чем у его экранного героя. На премьере фильма, беседуя с Пятым каналом, актер честно высказался о любовном треугольнике. По признанию артиста, в реальной жизни он никогда не оказывался в такой ситуации.

В отличие от своего героя Ивана, который угодил в любовную драму, Роману не приходилось разрываться между двумя девушками. Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" рассказал, что ценит в отношениях честность. По мнению звезды, с трудностями приходится сталкиваться практически каждой паре, но чтобы победить их, достаточно искренне любить партнера.

"Не бывает все гладко. Всегда есть какие-то вещи, которые приходится преодолевать, на которых ты растешь, делаешь развитие, выносишь урок жизненный. Поэтому все ясно. Любить человека. Вот и все. Это самое главное", – поделился Роман Курцын.

28 июня 2023, 09:40
Роман Курцын. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Премьера сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА": популярная актриса Топольницкая пришла с красавцем-мужем

Екатерина Агеева. Фото: пресс-служба
Анна Калашникова. Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Настя Уколова. Фото: пресс-служба
Роман Курцын. Фото: пресс-служба
Светлана Камынина. Фото: пресс-служба

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