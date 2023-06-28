"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике

Артист поделился простым правилом, которое поможет преодолеть трудности в отношениях.

Роман Курцын знаком публике по сериалам "ЛЕ.ГЕН.ДА" и "Фитнес", комедиям "Гуляй, Вася!" и "Я худею", а также по десяткам другим популярных проектов. Сегодня актер часто снимается и пробует себя в разных ролях. Однако большая часть зрителей привыкла видеть его в образе накаченного красавца и покорителя женских сердец.

Недавно артист снялся в комедии "Мальдивы подождут" и сыграл персонажа, который стал участником любовного треугольника. Из-за такого амплуа многим может показаться, что за пределами экранов личная жизнь Курцына бьет ключом не меньше, чем у его экранного героя. На премьере фильма, беседуя с Пятым каналом, актер честно высказался о любовном треугольнике. По признанию артиста, в реальной жизни он никогда не оказывался в такой ситуации.

В отличие от своего героя Ивана, который угодил в любовную драму, Роману не приходилось разрываться между двумя девушками. Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" рассказал, что ценит в отношениях честность. По мнению звезды, с трудностями приходится сталкиваться практически каждой паре, но чтобы победить их, достаточно искренне любить партнера.

"Не бывает все гладко. Всегда есть какие-то вещи, которые приходится преодолевать, на которых ты растешь, делаешь развитие, выносишь урок жизненный. Поэтому все ясно. Любить человека. Вот и все. Это самое главное", – поделился Роман Курцын.