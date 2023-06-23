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Пятница 23 июня

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"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью

"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью
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Дочь Анны Ковальчук – человек не публичный, хотя многие порочили ей будущее на экране.

Дочь исполнительницы главной роли в сериале "Тайны следствия" родилась от Анатолия Ильченко. Девочка, можно сказать, росла на глазах у всей страны! На съемках актриса была в положении, а потом малышка Злата стала ее экранным ребенком. В общем, с самого детства наследница Анны Ковальчук была причастна к кинематографу, а в лицо ее знали миллионы россиян.

Может быть, поэтому к 22-м годам Злата такая скромная, закрытая и не публичная. Девушка не пошла по стопам матери, а будущее видит таким – муж, дети и свое дело. При этом наследница очень близка со своей звездной матерью. Об этом можно судить по видео, которое актриса опубликовала на своей странице.

Кадры были сняты в аэропорту, когда Злата решила встретить вернувшуюся домой Анну Ковальчук. А сделала она это очень трогательно! У выхода девушка появилась с красным шаром в виде сердца и стаканом кофе в руках. По лицу звезды сериала "Тайны следствия" видно, как она счастлива лицезреть наследницу. Неудивительно, ведь расставались родственницы надолго, а разлука для обеих была невыносима.

"Мы не виделись целый месяц... Для нас это почти вечность", – написала в своем микроблоге Злата. После этого видео девушка не выходила на связь с поклонниками. Возможно, она проводит время с Анной Ковальчук, рассказывая все последние новости.

23 июня 2023, 20:30
Анна Ковальчук. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Анне Ковальчук 39: от Маши Швецовой до Маргариты

Ради роли Маши Швецовой Ковальчук пошла на хитрость. По сценарию, героине сериала за 30, Анне же было всего 22 года. Но сценарий безумно понравился актрисе. Создателям фильма она сказала, что ей 29.
Во время съемок "Мастера и Маргариты" актриса неожиданно потребовала исключить из фильма сцену, в которой мальчик называет ее героиню мамой. Актриса заявила, что этот эпизод – предательство по отношению к ее дочери Злате.
В картине "Адмирал" Анна сыграла Софью, жену Колчака (Константина Хабенского). "Она обладала бездной терпения и благородства, которые совершенно меня покорили, - говорила актриса о своей героине. - Я понимаю, что она получила другое, отличное от нашего, воспитание. Но современным женщинам - нетерпеливым, грубым и неженственным - действительно есть чему у нее поучиться".
Ковальчук оказалась способна не только на положительные, но и на отрицательные роли, сыграв в сериале "Личное дело капитана Рюмина" пациентку психбольницы. Безумная Лиза кидалась на санитаров, сама себе наносила страшные раны и приводила в ужас телезрителей.
Благородно-надменная княжна Анастасия в историческом сериале "Петр Первый. Завещание" - это тоже Анна
Но все-таки нам привычнее видеть Анну в образе заботливой и чуткой к чужой беде женщины. Очередная ее героиня - врач-гематолог Ольга Николаевна, рискуя жизнью, становится донором для 15-летней онкобольной девочки.
"Час пик" - первый фильм, где Ковальчук и Константин Хабенский играют семейную пару, которая находится на грани разрыва. Видимо, у них это хорошо получилось - еще раз этот тандем сняли в "Адмирале".
Преуспевающая и капризная писательница сбегает в деревню для работы над очередным романом. Но работа не идет - жизнь писательницы отравляет то угрюмый военный, то странного вида мальчик, сбежавший из детдома и мечтающий найти свою маму...

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