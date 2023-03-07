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Прошло слишком много времени: Объявлено о расставании Заворотнюк и Чернышева

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Заворотнюк не вернется назад.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев считались одной из самых ярких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги успели насладиться рождением общей дочери Милы, которая появилась на свет в 2018 году. На тот момент актрисе было уже 47 лет, и это был ее третий ребенок.

Примечательно, что и Анастасия Заворотнюк, и вся ее семья скрывали рождение ребенка. Не исключено, что проблемы со здоровьем начались у звезды еще во время беременности, ведь родить в таком возрасте – это вам не шутки.

Сейчас Анастасия Заворотнюк уже четвертый год борется со страшной болезнью – глиобластомой. Актриса не выходит в свет и не появляется в соцсетях. Ее как будто нет. Да и семья звезды живет обычной жизнью, ничего не говоря о всенародно любимой актрисе. Конечно, многих волнует вопрос, а что же муж? Ведь прошло уже слишком много времени с момента начала болезни Заворотнюк, и образ жизни у мужчины наверняка изменился.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна навсегда рассталась с Петром Чернышевым. Психолог и таролог Марианна Абравитова уверена, что дочь актрисы не общается с отчимом. По мнению эксперта, проблемы в их отношениях начались еще 15 лет назад. Тогда Анна ни в какую не хотела принимать отчима и считала его меркантильным. К слову, таролог считает, что именно этот конфликт мог стать причиной болезни Анастасии Заворотнюк, ведь она очень сильно нервничала.

7 марта 2023, 21:40
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Woman.ru✓ Надежный источник

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