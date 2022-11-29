Сексистские замашки сына Водонаевой встревожили не на шутку: Абьюзер и манипулятор

На днях мать-одиночка Алена Водонаева поделилась в своем телеграм-канале новым видео, на котором запечатлен ее 12-летний сын. Пока блогерша снимала на телефон отпрыска, тот заявил, что сейчас женщины для него – это только сиськи, стиральные машины, швабры, пылесосы. И лишь родная мама – королева, ни больше ни меньше.
Сексистские замашки наследника журналистки, мягко говоря, шокировали общественность. Публика принялась критиковал экс-участницу реалити-шоу "Дом-2" за якобы неправильное воспитание ребенка.
Слова мальчика встревожили не на шутку и детского психолога Яну Климченко. Выслушав ребенка Водонаевой, специалист пришла к выводу: блогерше не достает внимания со стороны мужчин. Мол, через своего отпрыска Алена якобы старается выделиться и доказать, что она является не такой как все.
Внутренние комплексы матери – одна из причин такого поведения ребенка, считает Климченко. Психолог предположила: Водонаева дает понять своему сыну, что он такой единственный и достоин всего. Мол, таким образом блогерша делает наследника гордецом.
"У такого мужчины к женщинам другим отношения, конечно, становятся очень плачевными. Это абьюзер, это манипуляции, это эмоциональное насилие, физическое насилие", – цитирует Климченко Пятый канал.
Эксперт считает, что Алене Водонаевой следует вместе с сыном посетить психолога, чтобы мальчик осознал реальность.