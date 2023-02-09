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"Пожать руку он не сможет": идущему по стопам Началовой Костомарову готовятся ампутировать кисти

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Подробности борьбы Романа Костомарова.

8 февраля фигуристка Оксана Домнина трогательно поздравила любимого мужа с праздником. Роману Костомарову исполнилось 46 лет, праздник он встретил в больничной палате. Известно, что мужчина перенес страшную операцию по ампутации стоп. Теперь врачи морально готовятся ампутировать кисти.

Некоторые поклонники звезд шоу-бизнеса сравнивают состояние здоровья Романа Костомарова с Юлией Началовой. У девушки тоже стремительно развивались сепсис, гангрена, но от ампутации она отказалась. К сожалению, в 2019 году Юлии не стало. Возможно, идущему по стопам Началовой Роману похожая история помогает делать сложный выбор.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить кисти рук. По словам одного из врачей, спортсмен не может согнуть пальцы. Однако, есть надежда на позитивный исход.

"Пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз", — говорит эксперт.

Сейчас информацию по Роману Костомарову дополнительно засекретили. Оксана Домнина заявила, что, когда Роман поправится, он сам расскажет подробности. А если не захочет — это его право. Поклонники желают спортсмену здоровья и восстановления!

9 февраля 2023, 10:40
Роман Костомаров. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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