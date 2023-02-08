Костомарову ампутировали ноги Тесты Землетрясения в Турции Игры Сонник

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Среда 8 февраля

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Дается всего три дня: родных уведомили о судьбе ставшего после ампутации инвалидом Костомарова

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Какая трагедия!

45-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки.

Родных фигуриста, как говорят, уже уведомили, что он будет признан инвалидом. Ранее сроки установления инвалидности после ампутации конечности составляли 30 дней. Но согласно Постановления Минтруда №715 от 4 июня 2019 года сроки направления на медико-социальную экспертизу гражданина, находящегося в стационаре медицинской организации после перенесенной операции по ампутации (реампутации) конечностей, нуждающегося в первичном протезировании, и проведение ему медико-социальной экспертизы происходят течение трех рабочих дней с даты поступления данного направления.

Причем при таких дефектах, как ампутация области тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра, культи бедра, голени, отсутствие стопы, человек признается инвалидом бессрочно.

Сейчас остается лишь решить, инвалидом какой группы будет признан прославленный фигурист. По закону I группа инвалидности устанавливается при утрате всех или трех конечностей. Инвалидность II группы устанавливается лицам с протезированными культями обеих голеней, с культей бедра и выраженным необратимым поражением другой нижней конечности. III группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования дается после завершения протезирования и освоения протеза, когда достигнута компенсация функций ходьбы и стояния.

8 февраля 2023, 13:20
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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