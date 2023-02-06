Успенская отменила торжества по случаю дня рождения после тяжелого удара

Пугачева осталась без пенсии Тесты Кейт Миддлтон о третьей беременности Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Понедельник 6 февраля

16:10Эколог призвал россиян отказаться от прогрева двигателя авто перед поездкой зимой 16:00Успенская отменила торжества по случаю дня рождения после тяжелого удара 15:50"Ноги ее здесь не будет!": принц Гарри сможет попасть на коронацию Карла III лишь в одиночестве 15:40Abba, Boney M, Baccara: Киркорова уличили в нарушении авторских прав 15:30В Москве два человека погибли из-за загоревшегося дивана 15:20Юлечка забирает: Готовящийся к ампутации ноги Костомаров идет по пути убитой сепсисом Началовой 15:00"Боль будет ощущаться еще долго": стало известно об уходе Дроздова 14:40Училась в Лондоне, знает удмуртский: что известно о выигравшей "Миссис Вселенная" россиянке 14:20"Разрешения не спросила": укатившая за бугор Гузеева пожаловалась на близких 14:00"Регулярно топил": Измученная Чехова раскрыла жуткие издевательства мужчины 13:40"Очень больно": Орлова о замершей беременности и предстоящих родах 13:20Бледанс потеряла любимого мужчину: Умер от сердечного приступа 13:00Очаги беспорядка: какие зоны в квартире заслуживают пристального внимания 12:40"А как же Гарик?": Живущую с Харламовым после развода Асмус поймали с любовником 12:20"Растёт": рассказавшая о беременности Дайнеко показала живот 12:00Эксперимент провалился: самые неудачные в мире города 11:40"Нас разводили": после ухода Тарзана Королева осталась без волос 11:20Взносы за капремонт в России выросли на 40% 11:00Тейлор Свифт, Гарри Стайлз или Бейонсе: Кто стал победителем 65-й премии "Грэмми" 10:40Яйца марала и губы оленя: чем Собчак радует себя на Алтае 10:20"Не общается": Равнодушный Пьеха бросил на произвол судьбы знаменитую бабушку 10:00Цены скачут: сколько в среднем стоит квартира в России 09:20"Вырезали все, что могли": с онкобольной Заворотнюк очень жестко обошлись 09:00"Пугачева умерла": Россияне потеряли 73-летнюю Примадонну 09:00Почему в школе дети любят прогуливать уроки физкультуры? 08:40"Нет слов, чтобы описать эту жестокость": кто и зачем калечит девочек процедурой женского обрезания 08:20Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению 08:007 лучших комедий для хорошего настроения с Джимом Керри 07:09Ресурс на исходе: как выбраться из состояния эмоционального выгорания? 06:17Падение Чуриковой, травма Нагиева и разврат Асмус: самые скандальные инциденты в театре 04:24Делай как чувствуешь: как выбрать наиболее эффективный способ изучения языка для себя 02:18Тест: отгадайте фильм с Ярмольником по кадру 00:01День памяти Ксении Петербургской: что нельзя делать в праздник 6 февраля 22:19Тайм-менеджмент для каждого: как успевать все и везде, напомнил Грег МакКеон 20:25Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года 20:06Рак яичка, опухоль в матке, врожденное уродство: кому из звезд удалили органы 20:00Бузову в срочном порядке отправили к врачу из-за шокирующей выходки 19:06Бросила и чувствует себя виноватой: почему рухнул крепкий брак Елены Ваенги 18:30"Он очень мягкий": как пригревшая соперницу на груди Степаненко упустила Петросяна 17:30"Не стоит": на нелепо вырядившуюся перед разводом Королеву обрушилась суровая правда 17:20Случилось ужасное: Лолита вынуждена сама справляться с последствиями покушения 16:40Водитель экскаватора: стали известны правдивые подробности первого интима принца Гарри 15:42Мат, обвинения и угрозы: стало известно о проблемах в семье Николаева и Проскуряковой 14:40Плашмя рухнул грудью: нелепая ошибка лишила Башарова будущего 13:37Галлюцинирующая Поргина отправилась на небо к покойному Караченцову 13:00Устроившая истерику дочь Славы рассказала Кудрявцевой о поле ребенка: Мужу нравится 11:40"Барби на пенсии": оголившаяся на публике 51-летняя Кудрявцева вызвала смех и жалость 11:00"Невзрачная посредственность": стало известно о причинах эксгибиционизма Дарьи Мороз 08:09Морщинистая кожа и обвисшие уши: превращение чудища в милое создание сняли на видео 06:12Секс в церкви и отмена всех канонов: сериал "Монастырь" признали оскорблением чувств верующих
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Успенская отменила торжества по случаю дня рождения после тяжелого удара

89

Погулять на торжествах не удастся.

В Санкт-Петербурге после долгого перерыва чествовали звезд – обладателей самой престижной российской музыкальной премии "Золотой граммофон". Одним из самых сильных моментов концерта стал дуэт Любови Успенской и Елены Север "Россия".

Фото: Дни.ру

Многие помнят эту композицию в исполнении живущей ныне в Израиле Аллы Пугачевой. Но мало кто знает, что изначально Илья Резник написал ее для Любови Успенской. В 1992 году поэт со своим театром уехал на гастроли в США с музыкальным спектаклем "Игра в Распутина, или Ностальгия по России" и "застрял" там на два года. Из-за финансовых проблем Резник был вынужден написать много песен для эмигрантов из России, в том числе и для Успенской.

И как же мощно сегодня в ее исполнении звучат эти строчки:

Россия! Я верю в твои силы,

Узнаешь ты, где правда, а где ложь,

Россия, настанет и наш день, Россия,

И ты святые крылья обретешь.

А после выступления Любовь Успенская призналась "Дни.ру", что праздновать 24 февраля свое 69-летие не собирается. И настроение не то, и обстановка в мире, и год с начала специальной военной операции на Украине веселью не способствуют.

"В прошлом году я хотела красиво отметить день рождения, – вспоминает певица. – Заказала ресторан, оркестр, созвала друзей. И хоть дата была не "круглая", я решила все равно собраться вместе, потому что люди устали во время пандемии и карантина, хотелось порадовать их, чтобы они немножко начали жить, больше позволять себе. Но 24 февраля началась спецоперация".

Тут же стали писать, что-де Успенская закатила банкет в такое сложное время. Для артистки, по ее признанию, это был тяжелый удар! "Поэтому в этом году я все отменила – не хочу праздновать. Приурочу торжества ко дню победы России", – заверила певица.

6 февраля 2023, 16:00
Фото: Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Любовь Успенская показала молодого друга

По теме

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Ноги ее здесь не будет!": принц Гарри сможет попасть на коронацию Карла III лишь в одиночестве

Принц Гарри вынужден будет сделать выбор.

Abba, Boney M, Baccara: Киркорова уличили в нарушении авторских прав

Правду раскрыл приятель певца.

Юлечка забирает: Готовящийся к ампутации ноги Костомаров идет по пути убитой сепсисом Началовой

Роман Костаморов в тяжелой ситуации.

"Боль будет ощущаться еще долго": стало известно об уходе Дроздова

Падение Николая Дроздова не прошло бесследно.

"Разрешения не спросила": укатившая за бугор Гузеева пожаловалась на близких

Микроблог Ларисы Гузеевой вновь сотрясается от эмоций звезды.

Выбор читателей

04/02СбтПоследние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги 04/02Сбт"Я схожу с ума": ставшая невестой 53-летняя Буланова заявила о разрыве с женихом 05/02Вск"Барби на пенсии": оголившаяся на публике 51-летняя Кудрявцева вызвала смех и жалость 04/02СбтРади победы: вдохновившийся успехами Арзамасовой на льду Авербух дал ей полную свободу 05/02ВскПлашмя рухнул грудью: нелепая ошибка лишила Башарова будущего 05/02Вск"Невзрачная посредственность": стало известно о причинах эксгибиционизма Дарьи Мороз