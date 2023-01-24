"Глаза не могу открыть": раздутая Семенович пожаловалась на серьезный недуг

В положении Анны Семенович помогут только решительные меры.

Погоня за красотой — это тяжелое соревнование женщин с возрастом, обстоятельствами и, порой, собственным здоровьем. К сожалению, далеко не все бьюти-процедуры успешны, а некоторые даже вредны. Вот и Анна Семенович в очередной раз убедилась в опасности желания быть всегда красивой.

Певица и экс-солистка "Блестящих" поделилась в социальных сетях своими обстоятельствами. Перед важным выступлением Анна Семенович нарастила ресницы, однако, не подумала, что у нее может быть реакция на клей. В результате раздутая от отеков женщина пожаловалась на серьезный недуг — аллергию.

"Видите, что случилось? Даже глаза не могу открыть", — пожаловалась поклонникам Анна.

К счастью, Семенович сразу уже решила снять ресницы, убрать клей и выпить препараты. Ей сразу стало легче, и она смогла выйти на сцену через несколько часов. Также у Анны было запланировала выступление на свадьбе, поэтому певица не могла подвести поклонников.

Ранее Анна делилась и другими продуктами, вызывающих у нее неприятные симптомы. В список вошли ваниль, белок и даже желток. Кроме этого, уточняется, что для здоровья Анны Семенович лучше отказаться от овсянки и пшеницы.