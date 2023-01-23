Столкнувшаяся с изменой Семенович выдала все подробности: Кто, как, когда, с кем и зачем

Примерившая обручальное кольцо Анна Семенович высказалась об изменах любимого.

42-летняя Анна Семенович в конце прошло года призналась — ее сердце несвободно. Нового избранники артистка пока не показывает, но поклонники догадались — между Анной и мужчиной уже все серьезно. Пока экс-солистка "Блестящих" подбирает обручальное кольцо, фанаты закидывают ее вопросами о возлюбленном.

Так, Семенович заявила, что не смогла бы жить с несостоятельным мужчиной. Навык зарабатывать — это важная мужская черта по версии звезды. Поклонники предположили, что новый мужчина Анны человек не бедный.

Не прошла мимо и такая щепетильная тема, как измена. В микроблоге Анна Семенович решила раскрыть этот вопрос и поделиться своим, слегка нестандартным мнением. По словам звезды, столкнувшаяся с изменой, она бы не хотела знать об похождениях возлюбленного. Однако, с другой стороны, обстоятельства события могут и оправдать мужчину.

"Сначала я к этому очень критично относилась. Сейчас мое мнение немножко поменялось: смотря кто, как, когда, с кем и зачем", — рассуждает Анна Семенович.

Вот так певица и выдала все подробности своих отношений. Остается только ждать, когда лицо и имя избранника Семенович появятся в микроблоге.