"Мошенник!": Семенович с воплями набросилась на обманувшего ее мужика

Анна Семенович не сдержала эмоции.

Кажется, что Анна Семенович не сидит на месте. Она всегда занята. Например, недавно экс-солистка группы "Блестящие" выступила в одном из клубов Дубая. Там артистка развлекалась и веселилась, пока не встретила фокусника.

Семенович поделилась в популярной соцсети видеозаписью, на которой запечатлено ее общение с молодым человеком. Тот решил показать звезде трюк с ладонью и маркером. Мужчину удалось провести внимательную артистку. Когда Анна поняла, что ее обманули, она завопила: "Вор! Мошенник!". А потом знаменитость набросилась на фокусника, взяв его двумя руками за шею. Все это, конечно, было в шутку.

Выложив видео, Семенович призналась, что едва не задушила мужчину. Тот, судя по кадрам, нисколько не растерялся, а лишь продолжал удивлять знаменитую певицу трюками. Она словно ребенок удивлялась тому, что происходило перед ней.

Ранее Анна Семенович рассказывала, что она находится в романтических отношениях с неким мужчиной. 42-летняя певица до сих пор не показала возлюбленного. Некоторые считают, что роман артистки завершился, поэтому она и не представляет общественности нового мужчину.