Необратимые последствия: переделанная Долина гниет заживо в луже крови

Народная артистка России Лариса Долина не только поет, но и играет в театре на Таганке. В своем аккаунте она показала афишу, на которой предстала в образе своей героини, миссис Лаветт, хозяйки лондонского кафе и сообщницы маньяка из иммерсивного мюзикла "Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит".
Премьера постановки состоялась два года назад и сразу полюбилась зрителям. Лариса Долина настолько сильно вжилась в эту роль, что рассказывала о шокированных при виде лицах публики в зале. "Когда я приближалась, люди отстранялись", – говорила Долина.
На афише Лариса Долина предстала в страшном гриме в луже крови, словно гнила заживо – глазницы зияли черными дырами, и вся она отображала необратимые последствия умирающего человека.
"Первая пятница в году и выдалась накануне праздника🤦🏼♀️Старый Новый год встречаем в "зловещую пятницу, 13"😈👹💀👻🎃👺☠️Привет от кровожадной миссис Лаветт!!!" – написала Лариса Долина в своем телеграм-канале.
Поклонники с ужасом и восторгом отреагировали на новость.
"Изыди, сатана!"; "Я напугалась, ведьма, ужас"; "О, ужас!"; "О, боже"; "Ой, боюсь, боюсь", – написали поклонники Ларисе Долиной.