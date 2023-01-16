"Глаза жмурились от страха": как прошла операция Заворотнюк

Волнительные часы для дочери Анастасии Заворотнюк.



Анна Заворотнюк, как уже писали Дни.ру, начала жизнь с чистого листа, оставив в Москве все, что занимало место в ее жизни, в том числе и онкобольную Анастасии Заворотнюк. Девушка сбежала с мужем, про которого совсем недавно стало известно в социальных сетях, в поисках арабской сказки. Пара, отправившаяся в ОАЭ, столкнулась с трудностями, присущим почти всем экспатам, но, судя по всему, с ними медленно, но верно справилась.

Всеми пережитыми эмоциями дочь Анастасии Заворотнюк не забывала делиться в своем личном блоге: то похвастается прогулками по бутикам, то пожалуется на проблемы с жильем. Только что Анна поделилась в своем блоге публикацией, от которых у некоторых волосы поднялись дыбом. Некоторые даже порадовались, что Анастасия не сидит круглые сутки в Сети, а, значит, вряд ли увидит снимки, из-за которых распереживается.

Подписчики Анны Заворотнюк увидели на ее страничке серию снимков, на которых замотанная с ног до головы девушка показала, как прошла операция по сближению с природой Дубая, и, заодно, по исполнению одного из ее заветных желаний: посещению песчаных барханов.

"Бесконечный горизонт, таинственность пустыни, мощные автомобили, скорость и жажда адреналина. На самых резких поворотах, глаза сами жмурились от страха", – с восторгом поделилась пережитыми эмоциями дочь Анастасии Заворотнюк, не забыв сменить с десяток поз, чтобы показать себя во всей красе.

