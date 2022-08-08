"Запаса организма осталось на 12 процентов": 46-летний Деревянко о куче болячек и проблем

Актер театра и кино Павел Деревянко следит за своим здоровьем. Он знает, что вовремя пройденный чек-ап всего организма способен избавить от многих проблем в будущем.

У Павла Деревянко хороший обмен веществ, поэтому лишний вес ему не грозит точно. "У меня нет проблем с похудением. – уверяет он. – Мне нужно просто пару раз не поесть вовремя, и все, я худею".

При этом раз в два года актер делает полную чистку. Подробности очередной процедуры он рассказал в деталях. "Мы приехали с товарищем, сделали полный чек-ап организма, – говорит он. – У него нашли кучу каких-то болячек, проблем... Он, испуганный, сразу бросил курить! Вдруг! Товарищу 36. а ему говорят: на 50 ваш возраст, по исследованиям, а запаса организма осталось на 12 процентов. Он в шоке. Нашли у него бляшку на ноге, а он думал, что это у него просто синяк непроходящий. Тут же в клинике есть операционная, у него взяли и вырезали эту бляшку".

Стоит заметить, что сам Павел Деревянко – обладатель завидной физической формы. Это результат упорного труда. Как только в его плотном съемочном графике появляется свободное "окно", актер спешит в спортивный клуб, где каждый раз выкладывается по полной. Кроме занятий в тренажерном зале, Павел посещает тренировки по боксу. Персональный тренер Деревянко – Евгения Дюпина, рассказывает, что их тренировки направлены на развитие выносливости, рельефа и силы.