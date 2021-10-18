Плюс четыре размера: располневшего до безобразия 45-летнего Деревянко невозможно узнать

Некогда уверенный и амбициозный тренер не справляется с жизненными трудностями и изрядно набирает в весе. Чтобы вернуться в строй, он вынужден обратиться к психотерапевту Льву (Максим Лагашкин) и взяться за женскую команду по пляжному волейболу. Начать новую жизнь грубияну и сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).
Специально полнеть, налегая на булочки и макароны, актеру не пришлось. Павел Деревянко поправился на четыре размера с помощью особого костюма.
В отличие от располневшего и небрежного Ковалева, психотерапевт Лев придерживается элегантного стиля. "Мой герой — аккуратный и педантичный до такой степени, что иногда кажется, будто он маньяк, — шутил Максим. — Но Лев как сапожник без сапог: занимается проблемами Михаила, а самого тоже нужно спасать. Мне в целом нравится наша с Пашей сюжетная линия. Мы знаем друг друга больше двадцати пяти лет, поэтому партнерствовать с ним легко".
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