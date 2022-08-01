Не встречался с отцом, женат на молодой модели: как живет рожденный от тайного мужа сын Винер

К своим подопечным Ирина Винер относится как к родным дочкам, при этом в реальности тренер стала мамой лишь один раз. Ее единственный сын давно вырос.

Почти полвека Ирина Винер была счастлива в союзе с Алишером Усмановым. Не так давно знаменитый супруги развелись, шокировав общественность. Впрочем, далеко не все знают, что это расставание стало не первым в жизни тренера. До встречи с Усмановым Винер уже успела выйти замуж и пережить развод. О первом супруге, имя которого так и осталось в тайне, Ирина Александровна предпочитает не вспоминать. Единственное, за что она благодарна бывшему мужу – появление на свет сына Антона.

Первым браком Ирина Винер сочеталась еще в молодости. В 1973 году спортсменка родила от тайного мужа наследника Антона. Судя по всему, появление сына не скрепило союз. С тех пор как он рухнул, Ирина Александровна навсегда вычеркнула экс-супруга из своей жизни. Антон рос под фамилией матери и никогда не встречался с биологическим отцом. Родителя ему заменил отчим Алишер Усманов.

Антон вырос в спортивной семье и попробовал себя в разных занятиях. Он увлекался легкой атлетикой, теннисом, плаванием, но профессиональным спортсменом становиться не захотел. Возможно, все дело в том, что немалую часть его времени отнимала учеба. Наследник знаменитого тренера получал образование в Германии и Великобритании, проходил стажировку с Америке, учился в Финансовой академии при правительстве России.

Вместо того, чтобы пойти по стопам матери, Антон выбрал путь своего отчима и стал бизнесменом. Не без поддержки Усманова он преуспел сразу в нескольких направлениях. Сейчас сын Винер управляет сетями салонов красоты и ресторанов, к тому же, занимается строительством элитной недвижимости.

В личной жизни Антон, как и его знаменитая мама, не сразу нашел свое счастье. Первую жену, модель Юлианну, он встретил в конце 90-х. Влюбленные поженились, стали родителями двоих сыновей, но брак закончился разводом. Антон не потерял связь с наследниками и достойно их воспитал. Даниил, которому сейчас 22 года, решил получить образование в МГИМО. 19-летний Леонид поступил в Гарвард. В скандалах и разгульном образе жизни братья замечены не были.

В 2018 году в личной жизни Антона Винера произошли серьезные изменения. Он женился на модели и дизайнере Александре. Вторая жена Антона младше его больше чем на 20 лет, но разница в возрасте, судя по всему, им нисколько не мешает. Пара вместе воспитывает двоих общих детей.