"Дорогущие врачи": нуждавшаяся в помощи Заворотнюк отказалась от операции

Коронавирус оставил серьезный отпечаток на здоровье Анны Заворотнюк. Дочь знаменитой артистки рассказала, насколько тяжело ей далось лечение последствий коронавируса.
Анна поведала в своем микроблоге, что восстанавливала обоняние, но лечение не удалось подобрать быстро. "Из-за ковида у меня случилась полная потеря обоняния, потом начался синусит, я ездила на "кукушку", в общей сложности сделала курс из 15 раз. После этого у меня начало очень сильно закладывать нос, один из врачей сказал, что нужна операция, но я не хотела ее делать...", — призналась она.
Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" также пожаловалась на врачей. По ее словам, никто из специалистов не мог поставить ей диагноз. При этом, как подчеркивает Заворотнюк, все это обошлось ей в кругленькую сумму. Анна назвала врачей, с которыми имела дело, "дорогущими".
Лишь тогда, когда Заворотнюк вышла на подходящего врача через рекомендации, все получилось. Врач обнаружил сильный отек и назначил гормональные препараты. После этого Анна вновь обрела обоняние.