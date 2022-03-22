"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс поздравляют с беременностью

Певица не единожды говорила о том, что хочет вновь стать матерью. Бритни Спирс счастлива со своим возлюбленным – 28-летним блогером Сэмом Асгари. На досуге она записывает задорные ролики с танцами.
У артистки уже есть двое сыновей от брака с танцором Кевином Федерлайном — 16-летний Шон и 15-летний Джейден. Фанаты предположили, что звездная пара решила обзавестись малышом. Пользователи Сети составили список доказательств, благодаря которым можно посчитать, что знаменитость беременна.
Так, Бритни Спирс уже ловили на постах старых видео с танцами. Фолловеры уверены, что таким образом она хочет скрыть подросший живот. Вторым аргументом "за" стал один из последних снимков исполнительницы с избранником на тропических островах. Многие заметили, что поп-дива неестественно втянула живот.
Последним доказательством беременности Бритни Спирс фанаты назвали то, что совсем недавно артистка опубликовала на своей странице в соцсети трогательное видео беременной женщины, которая гладила свой живот. Многие подумали, что это намек. "Ты беременна?!", "Она точно ждет ребенка, ребята", "Сэм, Брит, поздравляем!", – высказались подписчики.