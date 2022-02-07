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Шоу-бизнес
Плясок под иконами не будет: концерт Анне Вески в Храме Христа Спасителя отменили

Плясок под иконами не будет: концерт Анне Вески в Храме Христа Спасителя отменили

Анне Вески – самая известная и любимая эстонская певица в России. В 1979 году ее впервые показали в программе Центрального телевидения "Шире круг". А в 1983 и 1984 годах Вески была 2-ой в хит-параде "Звуковая дорожка", уступая только Алле Пугачевой. Очередная встреча прибалтийской звезды с русскими поклонниками планировалась на 11 февраля. Но, увы...
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В Москве лютеранка Анне Вески, крещеная в раплаской церкви Марии Магдалены, очень любит выступать в Зале Церковных Соборов православного Храма Христа Спасителя. Изначально этот Зал предназначался для заседаний Поместных и Архиерейских соборов. Именно тут было вынесено решение о канонизации ряда святых. Потом по благословению Алексия II зал стали использовать для проведения светских мероприятий.

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Анне Вески, вероятно, нравится, петь фоне ликов святых, которыми щедро украшены стены и колонны зала. Ведь сквозь вспышки софитов и дымовую завесу во время концерта виднеются мозаики земного и небесного градов, а с образов взирают на происходящее преподобные старцы, пророки, воины и даже цари. Особенно эффектно во время концерта смотрится мозаика на тему одного из главных событий Нового Завета – Пятидесятницы. В этот день апостолы, преисполнившись Святого Духа, пошли нести Евангелие в мир.

Очередной концерт под иконами планировался на 11 февраля и был приурочен к 66-летию Заслуженной артистки Эстонской ССР. Но за несколько дней до выступления его неожиданно отменили. Причины не сообщаются, но организаторы обещают, что деньги за билеты – а люди отдавали до пяти тысяч рублей! – вернутся покупателям в течение 180 дней. Правда, без сервисного сбора билетных агентов – должен же кто-то выиграть в этой ситуации.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 17:11 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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