Плясок под иконами не будет: концерт Анне Вески в Храме Христа Спасителя отменили

Анне Вески – самая известная и любимая эстонская певица в России. В 1979 году ее впервые показали в программе Центрального телевидения "Шире круг". А в 1983 и 1984 годах Вески была 2-ой в хит-параде "Звуковая дорожка", уступая только Алле Пугачевой. Очередная встреча прибалтийской звезды с русскими поклонниками планировалась на 11 февраля. Но, увы...

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