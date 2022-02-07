Плясок под иконами не будет: концерт Анне Вески в Храме Христа Спасителя отменили

В Москве лютеранка Анне Вески, крещеная в раплаской церкви Марии Магдалены, очень любит выступать в Зале Церковных Соборов православного Храма Христа Спасителя. Изначально этот Зал предназначался для заседаний Поместных и Архиерейских соборов. Именно тут было вынесено решение о канонизации ряда святых. Потом по благословению Алексия II зал стали использовать для проведения светских мероприятий.
Анне Вески, вероятно, нравится, петь фоне ликов святых, которыми щедро украшены стены и колонны зала. Ведь сквозь вспышки софитов и дымовую завесу во время концерта виднеются мозаики земного и небесного градов, а с образов взирают на происходящее преподобные старцы, пророки, воины и даже цари. Особенно эффектно во время концерта смотрится мозаика на тему одного из главных событий Нового Завета – Пятидесятницы. В этот день апостолы, преисполнившись Святого Духа, пошли нести Евангелие в мир.
Очередной концерт под иконами планировался на 11 февраля и был приурочен к 66-летию Заслуженной артистки Эстонской ССР. Но за несколько дней до выступления его неожиданно отменили. Причины не сообщаются, но организаторы обещают, что деньги за билеты – а люди отдавали до пяти тысяч рублей! – вернутся покупателям в течение 180 дней. Правда, без сервисного сбора билетных агентов – должен же кто-то выиграть в этой ситуации.