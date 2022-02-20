Точно Наташа: Раскрыта личность новой пассии Илона Маска

Сердце Илона Маска снова занято, что разочаровало миллионы женщин.

Осенью прошлого года американский миллиардер расстался с певицей Граймс, с которой за три года совместной жизни обзавелся общим ребенком. После разрыва Маск стал буквально самым завидным холостяком в мире. Поклонники и пресса гадали, кто же сможет завладеть сердцем технологического гения. Теперь все прояснилось: Илон встречается с австралийской актрисой Наташей Бассетт.

Пару подловили в аэропорту, когда они вместе выходили из частного самолета Маска, и вместе уезжали на "Тесле". Местные журналисты тут же раскрыли личность таинственной рыжеволосой девушки. Уроженке Сиднея 27 лет, она окончила Национальный институт драматического искусства, играла в театре и нескольких фильмах. Широкой публике артистка мало известна, но сейчас он задействована в фильме об Элвисе Пресли, где играет его первую девушку Дикси Локк.

Зарубежные таблоиды полагают, что отношения длятся уже несколько месяцев, и на главную роль у знаменитого режиссера малоизвестную актрису продвинул миллиардер. Подтверждений этому пока нет, но теперь точно известно, что Маск в отношениях с Наташей. Очевидно одно, жизнь Бассетт теперь круто поменяется, о ней резко заговорил весь мир, а на блог стали подписываться сотни человек. Ее аккаунт даже получил ту самую "синюю галочку", которая означает, что это официальный профиль.